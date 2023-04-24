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Росіяни заявили про падіння українського безпілотника із вибухівкою (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни заявили про падіння українського безпілотника із вибухівкою (фото, відео)
Звідки було запущено безпілотника – поки що невідомо
фото: телеграм-канал Baza

Дроном, що впав, виявився UJ-22 Airborn українського виробництва

Мешканка російського Ногінська виявила український безпілотник, який спав у лісовому масиві неподалік неподалік своєї хати. Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.

Як зазначається, жінка, що виявила безпілотник, повідомила поліцію, що за 300 м від свого будинку знайшла великий літальний апарат.

«Дроном, що впав, виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, завдовжки 3,5 метра. Найімовірніше, в нього закінчилося пальне в баку. Усередині дрона виявлено близько 30 брикетів масою по 570 г з вибуховою речовиною всередині», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що триметровий безпілотник, що впав неподалік Ногінська, ймовірно був споряджений зарядами C-4.

5 фото
На весь екран

Як зазначається, вибухотехнікам довелося працювати на місці падіння дрона близько 5 год. Звідки було запущено безпілотника – поки що невідомо.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто.

Теги: росія війна жінка безпілотник пальне

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