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Росія готує провокації на північному кордоні з Україною – Центр нацспротиву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія готує провокації на північному кордоні з Україною – Центр нацспротиву
фото ілюстративне

Не виключені терористичні акти на території рф, або імітація захоплення заручників

Російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській області отримали українську військову форму. У зв'язку з чим можливі провокації ворога на північному кордоні. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Як пояснили в ЦНС, про таке повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям.

«Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

Центр нацспротиву не виключає, що країна-агресор може вдатися до терористичних актів на своїй на території РФ, або імітувати захоплення заручників.

«Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зібрав нараду, під час якої почав переконувати, що на кордоні Білорусі нібито «відбуваються провокації». За словами самопроголошеного президента, поблизу кордонів Білорусі нібито «нарощується військовий потенціал НАТО», а він це питання ігнорувати не може.

Теги: Олександр Лукашенко диктатор росіяни провокація кордон війна росія

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