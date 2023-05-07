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ЗСУ повідомили, куди влучила російська ракета на Миколаївщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, куди влучила російська ракета на Миколаївщині
Одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області
фото ілюстративне

Російська авіація вночі випустила ракети по Миколаївській області

Одна із ракет, які росіяни запустили по Миколаївщині у ніч проти 7 травня, влучила на територію підприємства. Про це повідомила речницяСил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Вночі відбулася ракетна атака з повітря. Використовувалися літаки стратегічної авіації, які ворог спрямовував по півдню, зокрема, ракети Х-22. Це не високоточні ракети. Цілком ймовірно, що хотіли саме вивідати, де і які системи протиповітряної оборони готові працювати», – сказала вона.

Гуменюк уточнила, що одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області. Також є влучання у поля. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня в Миколаєві прогриміли звуки вибухів під час повітряної тривоги. Тривогу було оголошено через те, що біля північно-східного кордону зафіксовано зліт ворожих бомбардувальників Ту-22м3, які є носіями надзвукових ракет Х-22. 

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Теги: Миколаїв обстріл росія війна ракета

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