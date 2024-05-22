Знищення ракетоносія «Циклон»: Сил оборони повідомили, чи зникла загроза з моря

Дмитро Плетенчук: «У складі флоту РФ залишається ще багато одиниць, серед них є і носії крилатих ракет»

Знищений російський корабель «Циклон» був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що небезпека атаки з моря минула ще рано. Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«У складі флоту залишається ще багато одиниць, серед них є і носії крилатих ракет», – зазначив Плетенчук.

За його словами, «Циклон» був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє, або воно досить мале – ще рано.

«Так, у них є інша проблема – це неможливість застосовувати свій катерний і корабельний склад через небезпеку виходів у море. Цей факт ми спостерігаємо», – додав Плетенчук.

Нагадаємо, учора Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові в ніч на 19 травня змогли вразити російський ракетний корабель «Циклон», який перебував в окупованому Севастополі.

Корабель «Циклон» був закладений 2016 року на окупованій українській території в місті Керч, спущений на воду 2020 року, прийнятий до складу ЧФ ВМФ РФ 12 липня 2023 року (заводський номер 801), вийшов на бойове чергування 22 серпня 2023 року.

«Циклон» став першим кораблем проєкту 22800 «Каракурт» РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах РФ.

Як повідомлялося, у ніч на 19 травня у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів».

Також 19 травня українські захисники знищили російський морський тральщик «Ковровець».