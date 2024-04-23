АРМА визначилася з продавцем яхти Медведчука

На участь у конкурсі з реалізації яхти Медведчука подавалися троє претендентів

Комісія з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, обрала Troostwijk Auctions реалізатором арештованої яхти Віктора Медведчука Royal Romance. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Заявки на участь подавали троє претендентів – відомі світові аукціонні доми.

«Боролися між собою два учасники, тому що одного з трьох заявлених – Asset Reality Limited (США) не було допущено до конкурсу, за що проголосували всі члени конкурсної комісії. Серед підстав цього рішення – невідповідність процедури порядку реалізації, яка передбачена постановою Уряду України, подання неповного пакета документів та з порушенням встановлених вимог», – розповіла очільниця АРМА.

Члени комісії обирали переможця в прямому ефірі, ставлячи бали за вісьмома критеріями.

За результатами відбору переміг нідерландський аукціонний дім Troostwijk Auctions, який отримав загальний бал 164 і середній 35,8. Аукціонний дім Boathouse Auctions (США) отримав – 108 і 21,6 відповідно.

Протягом пʼяти робочих днів АРМА має отримати пропозицію від АД Troostwijk Auctions щодо підписання відповідного договору, проєкт якого завчасно опублікований Нацагентством.

Що відомо про Troostwijk Auctions

Аукціонний дім створено у 2015 році. Troostwijk Auctions спеціалізується на продажу яхт та іншого обладнання. Глобальне географічне охоплення – 175 країн, має п'ять представництв по всьому світу. Зокрема, у США, ОАЕ і в Хорватії. У штаті Аукціонного дому працює 210 фахівців.

Щороку Troostwijk Auctions виставляє близько 1,2 млн лотів. Водночас документи цієї компанії підтверджують, що вона має прозорі правила аукціону та здійснює нагляд нотаріуса за законністю аукціонних процедур. Дохід Troostwijk Auctions щороку становить близько 1,5 млрд євро.

Як повідомлялося, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція «Слідство.Інфо». Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршаллових островах).

Нагадаємо, вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном. Найближчим часом збираються продати яхту екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance.

Також АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Крім того, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до продажу 264 картини, які належали екслідеру забороненої в Україні ОПЗЖ Віктору Медведчуку.