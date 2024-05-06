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Знищення швидкісного катера РФ у Криму: розвідка показала відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищення швидкісного катера РФ у Криму: розвідка показала відео
Розвідка підтвердила знищення дроном Magura V5 швидкісного катера ворога у Криму
фото: скріншот відео

Ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників

Унаслідок місії Головного управління розвідки у тимчасово окупованому Криму знищено швидкісний катер ворога. Головне управління розвідки Мінроборони підтвердило цю інформацію та опублікувало відео. 

«Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України Group 13 ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників», – повідомили урозвідці.
Як зазначається, «успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24».

«Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму», – зазначили у розвідці.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму. 

Теги: розвідка Крим росія війна корабель

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