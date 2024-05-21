Генштаб підтвердив ураження російського ракетного корабля «Циклон» у Севастополі

Корабель «Циклон» був спущений на воду 2020 року

Українські захисники вразили російський ракетний корабель «Циклон». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Військові уточнили, що подія сталося в ніч на 19 травня. Корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.

«Сили оборони України вразили російський ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800» , – повідомили військові.

Корабель «Циклон» був закладений 2016 року на окупованій українській території в місті Керч, спущений на воду 2020 року, прийнятий до складу ЧФ ВМФ РФ 12 липня 2023 року (заводський номер 801), вийшов на бойове чергування 22 серпня 2023 року.

«Циклон» став першим кораблем проєкту 22800 «Каракурт» РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах РФ.

Як повідомлялося, у ніч на 19 травня у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів».

Також 19 травня українські захисники знищили російський морський тральщик «Ковровець».