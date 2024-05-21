Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження російського ракетного корабля «Циклон» у Севастополі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб підтвердив ураження російського ракетного корабля «Циклон» у Севастополі
«Циклон», який є носієм крилатих ракет типу «Калібр»
фото з відкритих джерел

Корабель «Циклон» був  спущений на воду 2020 року

Українські захисники вразили російський ракетний корабель «Циклон». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Військові уточнили, що подія сталося в ніч на 19 травня. Корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.

«Сили оборони України вразили російський ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800» , – повідомили військові.

Корабель «Циклон» був закладений 2016 року на окупованій українській території в місті Керч, спущений на воду 2020 року, прийнятий до складу ЧФ ВМФ РФ 12 липня 2023 року (заводський номер 801), вийшов на бойове чергування 22 серпня 2023 року.

«Циклон» став першим кораблем проєкту 22800 «Каракурт» РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах РФ.

Як повідомлялося, у  ніч на 19 травня у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів».

Також 19 травня українські захисники знищили російський морський тральщик «Ковровець».

Читайте також: Всі знищені кораблі російського флоту у Чорному морі. Від «Москви» і до «Ямала» 
Теги: корабель Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корабель «Циклон» можливо затонув
Знищення російського корабля «Циклон» та аварія гелікоптера президента Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:08
На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку
ЗСУ посилюють оборону на Харківщині. Генштаб повідомив, де тривають активні штурми
17 травня, 23:41
Нині триває 814-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 17 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
17 травня, 08:20
ЗСУ проводять прочісування забудови у Вовчанську – Генштаб
ЗСУ проводять прочісування забудови у Вовчанську – Генштаб
14 травня, 00:50
Триває 808-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року
11 травня, 08:49
Росіяни намагаються закріпитися на острові Нестрига: аналіз ISW
Росіяни намагаються закріпитися на острові Нестрига: аналіз ISW
8 травня, 04:25
НАТО попередило російські кораблі про початок військових навчань
Сили НАТО вигнали танкери Путіна зі стоянки у Середземному морі
7 травня, 11:04
Нині триває 803-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
6 травня, 08:26
Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення
Понад 130 боїв за добу. Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
29 квiтня, 07:16

Події в Україні

Окупанти взяли в полон жителів Вовчанська, які не виїхали з міста – Синєгубов
Окупанти взяли в полон жителів Вовчанська, які не виїхали з міста – Синєгубов
Генштаб підтвердив ураження російського ракетного корабля «Циклон» у Севастополі
Генштаб підтвердив ураження російського ракетного корабля «Циклон» у Севастополі
Ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Конотопу
Ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Конотопу
Бронювання далекобійників: перевезення призупинені, водії чекають відповідь уряду
Бронювання далекобійників: перевезення призупинені, водії чекають відповідь уряду
Можуть втратити роботу: уряд зобов'язав медикинь та фармацевток стати на військовий облік
Можуть втратити роботу: уряд зобов'язав медикинь та фармацевток стати на військовий облік
Уряд зобов'язав роботодавців вручати повістки і доправляти працівників до ТЦК: деталі
Уряд зобов'язав роботодавців вручати повістки і доправляти працівників до ТЦК: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
15K
Податок на бездітність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
14K
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
11K
НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»
9383
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
7860
Усім народжувати по троє дітей. Нардеп пояснив скандальний законопроєкт

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua