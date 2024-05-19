У тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, затонув російський корабель «Циклон»

Під ракетний удар потрапив ракетний катер «Циклон», який є носієм крилатих ракет типу «Калібр»

У тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів». Про це повідомляє Крымский ветер.

«Сьогодні біля Курячої пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70-75 метрів, повідомляє моніторингова група… Після обіду корабля тут уже не було», – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що, ймовірно, під удар потрапив ракетний катер «Циклон», який є носієм крилатих ракет типу «Калібр».

Нагадаємо, що 19 травня Українські захисники знищили російський морський тральщик «Ковровець».

До слова, на початку травня Головне управління розвідки знищило швидкісний катер ворога у тимчасово окупованому Криму.