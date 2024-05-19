Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровець»
Під удар потрапив ще один об'єкт Чорноморського флоту РФ
Українські захисники знищили російський морський тральщик «Ковровець». Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик Чорноморського флоту РФ проєкту 266-М «Ковровец». Військово-Морські сили разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на початку травня Головне управління розвідки знищило швидкісний катер ворога у тимчасово окупованому Криму.
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