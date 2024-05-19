Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровець»

Під удар потрапив ще один об'єкт Чорноморського флоту РФ

Українські захисники знищили російський морський тральщик «Ковровець». Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик Чорноморського флоту РФ проєкту 266-М «Ковровец». Військово-Морські сили разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги», – йдеться у повідомленні.

Знищений російський морський тральщик «Ковровець» ілюстрація: ВМС ЗСУ

«Ковровець» – російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Базується у Чорноморському флоті РФ. Увійшов до його складу у 1974 році.

Нагадаємо, що на початку травня Головне управління розвідки знищило швидкісний катер ворога у тимчасово окупованому Криму.