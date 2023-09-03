Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Судовий процес над Коломойським має проходити в США

glavcom.ua
Тільки Коломойський обере ізолятор СБУ, якщо альтернативою є туристична поїздка до США чи Європи
фото: Олександр Магула/Суспільне

Довіра буде тільки тоді, коли в залу суду Коломойського заведе ФБР, але аж ніяк не СБУ чи БЕБ

Коломойський на лаві підсудних – це звісно унікальний кадр. Який сам Коломойський навряд чи міг уявити раніше, наприклад, 31-го грудня 2018 року. І про який багато людей мріяли роками.

Але і сам Коломойський є унікальний кадр. Бо тільки Коломойський обере ізолятор СБУ, якщо альтернативою є туристична поїздка до США чи Європи. Тим більше, в нього вже є такий зручний спортивний костюм з логотипом футбольного клубу, який з ним, звісно, абсолютно не пов‘язаний.

Хоча про що ж я… громадяни України до 60 років не можуть поїхати за кордон. Хіба що як досвідчені волонтери. А Ігор Валєрьєвіч хто завгодно, але не волонтер…

…Проте дуже досвідчений.

Але правда в тому, що єдиний судовий процес над Коломойським, якому дійсно буде довіра має проходити в США. А будь-який судовий процес над Коломойським в Україні буде викликати сумніви у суспільства. І не важливо, будуть на це підстави чи суспільство буде в полоні теорій змови.

Довіра буде тільки коли в залу суду Коломойського заведе ФБР, але аж ніяк не СБУ чи, прости господи, БЕБ.

До речі, це (ФБР, яке заводить Коломойського до зали Американського суду) збільшить рівень довіри до української влади з боку Вашингтону. Що може призвести до більш швидких рішень по поставках озброєння, наприклад.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ігор Коломойський СБУ суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вручення підозри Коломойському вкладається в логіку кейсу боротьби з корупцією, на яку Зеленський оголосив щось на кшталт «хрестового» походу
Що стоїть за чистками, які анонсував Зеленський – чи пов'язана з цим підозра Коломойському
Сьогодні, 10:43
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському
Адвокати Коломойського повідомили, чи збирається він вносити заставу
Вчора, 22:33
Інтернет-користувачі розважаються, творячи меми про Коломойського
Арешт Коломойського: мережа вибухнула мемами
Вчора, 22:16

Сергій Фурса

Судовий процес над Коломойським має проходити в США
Судовий процес над Коломойським має проходити в США
Не хочу жити в країні, де офіцер поліції почуває себе беззахисно перед бидлом
Не хочу жити в країні, де офіцер поліції почуває себе беззахисно перед бидлом
Вівек Рамасвамі. Чому він так розлютив українців
Вівек Рамасвамі. Чому він так розлютив українців
Як боротися з корупцією? Розстріли не допомагають
Як боротися з корупцією? Розстріли не допомагають
Українці знову почали гризти один одного. Як це зупинити?
Українці знову почали гризти один одного. Як це зупинити?
Чи треба розcтрілювати корупціонерів?
Чи треба розcтрілювати корупціонерів?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
52K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
47K
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
30K
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди
12K
Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців
9036
Військові успіхи в морі дали змогу Україні реалізувати експортний коридор морським шляхом – експерт

Новини

Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту