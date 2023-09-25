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У Львові ексочільник оборонного заводу «роззброював» українську ППО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Львові ексочільник оборонного заводу «роззброював» українську ППО
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми посадовця
фото ілюстративне

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу у Львівській області викрито на корупції.  Він «роззброював» українську ППО напередодні вторгнення Росії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, незаконна діяльність посадовця призвела до фактичного «роззброєння» декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн грн бюджетних коштів.

Встановлено, що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював «списані» деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми.

Зазначається, що таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Крім того, перевіряєтеся інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України ліквідувало масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області. У результаті комплексних заходів на оборудці викрито все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій, яке діяло у складі злочинної групи.

Теги: СБУ Львівщина корупція

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