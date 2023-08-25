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Нічна «бавовна» у Криму була операцією СБУ: десятки ліквідованих окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна «бавовна» у Криму була операцією СБУ: десятки ліквідованих окупантів
Український безпілотник PD-2
фото: UkrSpecSystems (ілюстративне)

Ворог був абсолютно неготовими до цього удару

Атака дронів на тимчасово окупований Крим уночі 25 серпня була операцією Служби безпеки України спільно із Збройними силами. Завдяки їй знешкоджено десятки російських загарбників. Про це повідомляє РБК із посиланням на джерела в СБУ.

За даними спецслужб, група безпілотників вдарила по окупантах у районі села Красновка, що під Сімферополем. Точну кількість дронів наразі не розкривають.

«Уже точно можна говорити про кілька десятків убитих і поранених росіян», – кажуть в СБУ.

Крім того, були вражені і місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка

Уточнюється, що ворог був абсолютно неготовими до такої спецоперації, тож безпілотники обійшли всі системи захисту росіян.

У СБУ прогнозують ще більше «сюрпризів» для окупантів у майбутньому.

Нагадаємо, що в ніч на 25 серпня у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Росіяни традиційно заявили, що нібито збили всі 42 безпілотники, які намагалися атакувати півострів. 

Місцеві Telegram-канали згодом повідомили про «приліт» в особовий склад окупантів у Криму.

Раніше в результаті спецоперації Головного управління розвідки біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян. 

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Теги: Крим СБУ безпілотник

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