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Блогер, який принижував військових, опинився під вартою (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Блогер, який принижував військових, опинився під вартою (відео)
Блогеру та фітнес-тренеру Роману Заволоці призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб
фото: Суспільне

Справу щодо полтавця розглядали на засіданні в Октябрському райсуді Полтави 1 вересня

Полтавський блогер та фітнес-тренер Роман Заволока буде під вартою. Йому обрали запобіжний захід через підозру, зокрема, в образі честі та гідності військовослужбовця. Про це повідомило Суспільне Полтава.

Справу щодо полтавця розглядали на засіданні в Октябрському райсуді Полтави 1 вересня. За даними слідства, Роман Заволока, зокрема, ображав та принижував військових у центрі міста, а також плюнув на одного з них. Його підозрюють за двома статтями:

  • частинами першою та другою статті 435-1 – «Образа честі і гідності військовослужбовця» та «Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця»;
  • частиною другою статті 345 – «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Через це чоловікові призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Рішення ухвалив суддя Октябрського райсуду Анатолій Савченко.

Про тримання під вартою для Романа Заволоки клопотали прокурори Станіслав Мисюра та Григорій Гринь. Захисниця полтавця сказала не називати її прізвище та не показувати обличчя. Вона просила призначити запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою. Сам Роман Заволока під час засідання сказав, що ненавидить Росію та «усіма силами намагається звести неправомірні дії влади».

«Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно».

Нагадаємо, у Полтаві стався черговий скандал, фітнес-тренер нагрубив та принизив військовослужбовця Олександра Мацька, коли той попросив показати документи.

Раніше стало відомо, що поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження стосовно блогера та фітнес-тренера Романа Заволоки.

Згодом, у центрі Полтави правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку.

Теги: Полтава суд арешт військові блогер

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