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Центр спецоперацій СБУ отримав нового цінного бійця (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Центр спецоперацій СБУ отримав нового цінного бійця (фото)
Вівчарка Кіра ще декілька місяців тренуватиметься під контролем кінологів підрозділу
фото: СБУ

Вівчарка Кіра поповнила підрозділ «К-9» Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України

У команді Служби безпеки України – нова захисниця. Це – Кіра, бельгійська вівчарка малінуа. Їй лише трохи більше чотирьох місяців, але вона вже повноцінний боєць підрозділу «К-9» Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Цього тижня поповнення у команду за традицією прийняв особисто керівник ЦСО «А» СБУ Євгеній Хмара.

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фото: СБУ

Кіру представили колегам по службі, які вже допомагають нашим спецпризначенцям наближати Перемогу в найгарячіших точках.

Центр спецоперацій СБУ отримав нового цінного бійця (фото) фото 1
фото: пресцентр СБУ

Майбутня спеціалізація Кіри – пошук мін і вибухівки. Але попереду – декілька місяців навчання та тренувань під контролем кінологів підрозділу.

Теги: СБУ тварини війна міни

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