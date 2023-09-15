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У Самарі масштабна пожежа на заводі, який причетний до виробництва зброї (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Самарі масштабна пожежа на заводі, який причетний до виробництва зброї (відео)
фото: скрін із відео

Підшипниковий завод був задіяний до військово-промислово комплексу

У російській Самарі спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що густий дим видно з усіх районів міста.

Офіційно ситуацію поки не коментували.

Однак у мережі вже повідомляють, що задимлення сталось на території підшипникового заводу. Більше того, цей завод був задіяний до військово-промислово комплексу.

Нагадаємо, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області.

Теги: завод росія пожежа

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