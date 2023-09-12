Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Хто вкрав майно Компартії? Мін'юст ініціював арешт активів, виведених на рідню Симоненка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто вкрав майно Компартії? Мін'юст ініціював арешт активів, виведених на рідню Симоненка
У серпні-вересні 2023 року накладено арешти на понад 90 об’єктів нерухомості, відчужених Компартією
фото з відкритих джерел

Мін’юст ініціював арешти понад близько 150 об’єктів нерухомості, яким володіла Компартія

За даними Міністерства юстиції, близько 150 об’єктів нерухомості (адміністративні будівлі, житлові будинки, квартири, земельні ділянки), якими володіла КПУ, завчасно були переписані на близьке оточення лідера комуністів Петра Симоненка. Це відбулося протягом 2014-2016 років. І тепер, щоб дотягнутися до майна комуністів, Мін’юст через суди ініціював масові арешти. Про це йдеться в статті «Главкома» «Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави».

За підрахунками «Главкома», у серпні-вересні 2023 року накладено арешти на понад 90 об’єктів нерухомості, відчужених Компартією. Половиною арештованого майна (39 об’єктів) володіє Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення.

Окрім самої назви, фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення мало що пов’язує зі знедоленими людьми. Організацією керує старший син головного комуніста України Петра Симоненка Андрій. Засновником Фонду виступає столичне ТОВ «Науково комерційна фірма «Контур», яке належить уже згаданому Андрію Симоненку та його молодшому брату Костянтину Симоненку.

Аналітики руху «Чесно» підтвердили: фонд синів лідера Комуністичної партії України діє на папері. Проте восени 2019 року благодійна організація одержала солідний дарунок. Компартія переказала їй 2,5 млн грн. Ймовірно, так комуністи вивели зі свого рахунку гроші, які не знадобилися їй на виборчу кампанію, припустили експерти. Адже Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати партійний список КПУ на позачергових виборах народних депутатів, що відбулися влітку 2019 року.

Суди чітко зафіксували зв’язки Благодійного фонду сприяння соціально незахищеним верствам населення з сім’єю лідера комуністів Петра Симоненка
Суди чітко зафіксували зв’язки Благодійного фонду сприяння соціально незахищеним верствам населення з сім’єю лідера комуністів Петра Симоненка
дані з судового реєстру

Крім цього, Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення поповнився низкою нерухомості, яким володіла КПУ. Відчуження припало на 2015-2016 роки. Географія майна дуже строката: Рівненська, Одеська, Житомирська, Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська області. Найбільше активів шляхом укладення договорів дарування КПУ переписала на Фонд у Чернігівській області. Здебільшого, це одно- і двокімнатні квартири.

За підрахунками «Главкома», у серпні-вересні 2023 року накладено арешти на понад 90 об’єктів нерухомості, відчужених Компартією. Половиною арештованого майна (39 об’єктів) володіє Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення

(для перегляду – натисніть на документ)

Велику частину майна Компартії розподілено також між комуністами, котрі обиралися народними депутатами та входили до керівних органів політсили. Схема тут аналогічна з тим, як виводилися активи до Фонду синів Симоненка. Наприклад, у Миколаєві зареєстровано благодійний фонд «Захист труда». Його багаторічним керівником та засновником є народний депутат чотирьох скликань Верховної ради, у тому числі від КПУ Володимир Матвєєв. Компартія подарувала фонду Матвєєва нерухомості на понад 2 тис. кв. м у Миколаївській області, яке нині арештовано.

Громадська організація «Громадянська перспектива», створена у серпні 2014-го, вже у 2015 році отримала від КПУ в подарунок три нежитлових приміщення загальною площею 240 кв. м у Кіровоградській області. Головою правління і керівницею Фонду записано Вікторію Дем’янчук (Комнацьку). Це народна депутатка VI скликання від КПУ. А ще один з активних донорів Компартії. За даними руху «Чесно», у 2016-2019 роках Дем’янчук задонатила 185 тис. грн на рахунок КПУ.

Благодійний фонд «Відродження Хмельниччини» також є зберігачем майна КПУ. У 2015-2016 роках комуністи подарували фонду ряд об’єктів, серед яких нерухомість у Славуті та Хмельницькому загальною площею 721 квадрат, яка опинилася під арештом після звернення Мін’юсту до судів. До 10 квітня 2023 року благодійний фонд належав екснардепу від Компартії і керівнику Хмельницького обласного осередку КПУ Ігорю Корнійчуку.

КПУ також «вішала» своє майно безпосередньо на членів партії. Наразі Мін’юст судиться з цивільними особами з Херсонщини, Сумщини, Закарпаття, яким «впали на голову» активи партії Симоненка.

Нагадаємо, колишньому лідеру комуністів Петру Симоненку оголосили про підозру. За даними слідчих, він підтримував військові дії РФ та під час окупації Київщини розмістив у себе в дома російських спецпризначенців.

До слова, у мережу виклали фото, показавши, який вигляд має маєток Симоненка.

Читайте також: «Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
Теги: син Міністерство юстиції нерухомість суд Петро Симоненко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

26 травня у Києві Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії
Суд продовжив запобіжний захід Тандиру, який збив нацгвардійця
18 серпня, 13:25
Ешлі Олсен з чоловіком
Американська акторка Ешлі Олсен вперше стала мамою
15 серпня, 09:00
Дональд Трамп
CNN: Трамп погодився на заставу у $200 тисяч у справі щодо втручання у вибори
22 серпня, 02:10
Будівля Закарпатської ОДА
Посадовець Закарпатської ОДА за розкрадання бюджету опинився за ґратами
25 серпня, 18:07
Розглянувши зібрані СБУ неспростовні докази деструктивної діяльності об'єднання, суд ухвалив рішення про ліквідацію обласної громадської організації «Співдружність «Сіверська Русь»
Суд заборонив діяльність в Україні організації, яка пропагувала проросійські цінності
30 серпня, 16:56
Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від одного п'яти років
В Україні буде введено новий спосіб покарання – Мінюст
31 серпня, 20:02
Заволодіння аеропортом Одеса. Суд обрав запобіжний захід мільйонеру Кауфману
Заволодіння аеропортом Одеса. Суд обрав запобіжний захід мільйонеру Кауфману
7 вересня, 19:37
Суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від забороненої ОПЗЖ
Підозрюється у держзраді: суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ
9 вересня, 11:47
Феміда наголосила: позивач не позбавлений можливості обрати інший тарифний план або ж взагалі відмовитися від послуг Vodafone
Українець судився з Vodafone, який закрив привабливі тарифні плани. Феміда поставила крапку
7 вересня, 15:36

Кримінал

Хто вкрав майно Компартії? Мін'юст ініціював арешт активів, виведених на рідню Симоненка
Хто вкрав майно Компартії? Мін'юст ініціював арешт активів, виведених на рідню Симоненка
Трагедія в Дніпрі: поліція повідомила про підозру жінці за опір поліцейському
Трагедія в Дніпрі: поліція повідомила про підозру жінці за опір поліцейському
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
Не прийшов у військкомат, бо пас корів: на Волині суд помʼякшив покарання ухилянту
Не прийшов у військкомат, бо пас корів: на Волині суд помʼякшив покарання ухилянту
СБУ оголосила підозру екснардепу, який переховується за кордоном
СБУ оголосила підозру екснардепу, який переховується за кордоном
Підозрюється у держзраді: суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ
Підозрюється у держзраді: суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
8271
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
8029
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
7942
Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців
6723
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5729
Хто отруїв Ющенка? Телеведучий Іванов назвав деяких журналістів агентами ФСБ та втрапив у скандал

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту