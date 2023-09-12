Хто вкрав майно Компартії? Мін'юст ініціював арешт активів, виведених на рідню Симоненка

У серпні-вересні 2023 року накладено арешти на понад 90 об’єктів нерухомості, відчужених Компартією

Мін’юст ініціював арешти понад близько 150 об’єктів нерухомості, яким володіла Компартія

За даними Міністерства юстиції, близько 150 об’єктів нерухомості (адміністративні будівлі, житлові будинки, квартири, земельні ділянки), якими володіла КПУ, завчасно були переписані на близьке оточення лідера комуністів Петра Симоненка. Це відбулося протягом 2014-2016 років. І тепер, щоб дотягнутися до майна комуністів, Мін’юст через суди ініціював масові арешти. Про це йдеться в статті «Главкома» «Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави».

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За підрахунками «Главкома», у серпні-вересні 2023 року накладено арешти на понад 90 об’єктів нерухомості, відчужених Компартією. Половиною арештованого майна (39 об’єктів) володіє Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення.

Окрім самої назви, фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення мало що пов’язує зі знедоленими людьми. Організацією керує старший син головного комуніста України Петра Симоненка Андрій. Засновником Фонду виступає столичне ТОВ «Науково комерційна фірма «Контур», яке належить уже згаданому Андрію Симоненку та його молодшому брату Костянтину Симоненку.

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Аналітики руху «Чесно» підтвердили: фонд синів лідера Комуністичної партії України діє на папері. Проте восени 2019 року благодійна організація одержала солідний дарунок. Компартія переказала їй 2,5 млн грн. Ймовірно, так комуністи вивели зі свого рахунку гроші, які не знадобилися їй на виборчу кампанію, припустили експерти. Адже Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати партійний список КПУ на позачергових виборах народних депутатів, що відбулися влітку 2019 року.

Суди чітко зафіксували зв’язки Благодійного фонду сприяння соціально незахищеним верствам населення з сім’єю лідера комуністів Петра Симоненка дані з судового реєстру

Крім цього, Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення поповнився низкою нерухомості, яким володіла КПУ. Відчуження припало на 2015-2016 роки. Географія майна дуже строката: Рівненська, Одеська, Житомирська, Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська області. Найбільше активів шляхом укладення договорів дарування КПУ переписала на Фонд у Чернігівській області. Здебільшого, це одно- і двокімнатні квартири.

За підрахунками «Главкома», у серпні-вересні 2023 року накладено арешти на понад 90 об’єктів нерухомості, відчужених Компартією. Половиною арештованого майна (39 об’єктів) володіє Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення

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Велику частину майна Компартії розподілено також між комуністами, котрі обиралися народними депутатами та входили до керівних органів політсили. Схема тут аналогічна з тим, як виводилися активи до Фонду синів Симоненка. Наприклад, у Миколаєві зареєстровано благодійний фонд «Захист труда». Його багаторічним керівником та засновником є народний депутат чотирьох скликань Верховної ради, у тому числі від КПУ Володимир Матвєєв. Компартія подарувала фонду Матвєєва нерухомості на понад 2 тис. кв. м у Миколаївській області, яке нині арештовано.

Громадська організація «Громадянська перспектива», створена у серпні 2014-го, вже у 2015 році отримала від КПУ в подарунок три нежитлових приміщення загальною площею 240 кв. м у Кіровоградській області. Головою правління і керівницею Фонду записано Вікторію Дем’янчук (Комнацьку). Це народна депутатка VI скликання від КПУ. А ще один з активних донорів Компартії. За даними руху «Чесно», у 2016-2019 роках Дем’янчук задонатила 185 тис. грн на рахунок КПУ.

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Благодійний фонд «Відродження Хмельниччини» також є зберігачем майна КПУ. У 2015-2016 роках комуністи подарували фонду ряд об’єктів, серед яких нерухомість у Славуті та Хмельницькому загальною площею 721 квадрат, яка опинилася під арештом після звернення Мін’юсту до судів. До 10 квітня 2023 року благодійний фонд належав екснардепу від Компартії і керівнику Хмельницького обласного осередку КПУ Ігорю Корнійчуку.

КПУ також «вішала» своє майно безпосередньо на членів партії. Наразі Мін’юст судиться з цивільними особами з Херсонщини, Сумщини, Закарпаття, яким «впали на голову» активи партії Симоненка.

Нагадаємо, колишньому лідеру комуністів Петру Симоненку оголосили про підозру. За даними слідчих, він підтримував військові дії РФ та під час окупації Київщини розмістив у себе в дома російських спецпризначенців.

До слова, у мережу виклали фото, показавши, який вигляд має маєток Симоненка.