Закупівля овочерізок за завищеною вартістю: столичну чиновницю відсторонено від посади

Чиновниці застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці

Начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА столиці, яка закупила овочерізки за завищеною вартістю, відсторонено від посади. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

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Також до чиновниці застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці.

«11 вересня 2023 року, Голосіївський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурорів Київської міської прокуратури про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, підозрюваній у розтраті бюджетних коштів. Суд задовольнив обидва клопотання, застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий саме строк», – ідеться в повідомленні.

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Крім того, на вказану особу покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Як повідомлялося, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку. Ціна однієї овочерізки із комплектом насадок становить 131 958 гривень. Цей кухонний прилад оснащений слайсерами для нарізки соломкою, кубиками, нарізки картоплі-фрі, а також набором для приготування пюре.

Також у Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тис. гривень.