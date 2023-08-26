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ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина, якого він залишив «стерегти» Бахмут

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина, якого він залишив «стерегти» Бахмут
Після відходу з Бахмута «Вагнера», Бібер мав допомагати російським військовим
фото з відкритих джерел

Бібер загинув три тижні тому

На війні в Україні ліквідували «вагнерівця» Бібера, якого Євген Пригожин у травні під час виходу «Вагнера» з Бахмута лишив «стерегти» місто. Бойовик загинув близько трьох тижнів тому. Про це повідомляють у російських Telegram-каналах.

«Відомий з Бахмута «музикант» Бібер загинув три тижні тому в бою з силами противника, які переважали», – написали в одному з проросійських Telegram-каналів.

«Пригожина висадили в повітря, Бібера вбили. Практично нема кому Бахмут тримати», – написав журналіст Денис Казанський.

ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина, якого він залишив «стерегти» Бахмут фото 1

Нагадаємо, у своєму зверненні від 25 травня Пригожин продемонстрував двох бойовиків – Бібера та Доліка, нібито, керували захопленням міста. Як іронічно заявив Пригожин, після відходу з позицій «Вагнера», ці двоє мали допомогти російським військовим. Він також наголосив, нібито Бібер та Долік керували усією кампанією «Вагнера» в Бахмуті.

Нагадаємо, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Зауважимо, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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