ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина, якого він залишив «стерегти» Бахмут
Бібер загинув три тижні тому
На війні в Україні ліквідували «вагнерівця» Бібера, якого Євген Пригожин у травні під час виходу «Вагнера» з Бахмута лишив «стерегти» місто. Бойовик загинув близько трьох тижнів тому. Про це повідомляють у російських Telegram-каналах.
«Відомий з Бахмута «музикант» Бібер загинув три тижні тому в бою з силами противника, які переважали», – написали в одному з проросійських Telegram-каналів.
«Пригожина висадили в повітря, Бібера вбили. Практично нема кому Бахмут тримати», – написав журналіст Денис Казанський.
Нагадаємо, у своєму зверненні від 25 травня Пригожин продемонстрував двох бойовиків – Бібера та Доліка, нібито, керували захопленням міста. Як іронічно заявив Пригожин, після відходу з позицій «Вагнера», ці двоє мали допомогти російським військовим. Він також наголосив, нібито Бібер та Долік керували усією кампанією «Вагнера» в Бахмуті.
Нагадаємо, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.
До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.
Зауважимо, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.
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