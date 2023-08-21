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Міноборони назвало кількість звільненої території під Бахмутом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони назвало кількість звільненої території під Бахмутом
У Мар'їнці ворог фактично знищив усю інфраструктуру і житлові будинки
фотоз відкритих джерел

Росіяни не можуть вийти з Бахмута і не можуть повноцінно просуватися там

На Бахмутському напрямку ЗСУ вже звільнили 43 квадратних кілометри української землі. Відчутне просування по південному флангу довкола Бахмута. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«По південному флангу довкола Бахмута наші війська просуваються. Станом на зараз звільнено ще три квадратні кілометри. І загалом ми можемо говорити про звільнення 43 кв. км нашої землі на цьому напрямку», – сказала Маляр.

На північному боці Бахмута, за її словами, ворог намагається вибити ЗСУ з їх позицій, оскільки оборонці зайняли там панівні висоти і добре дошкуляють росіянам.

«Фактично ворог там у пастці. Росіяни не можуть вийти з Бахмута і не можуть повноцінно просуватися там», – зауважила заступниця міністра оборони.

Вона також розповіла, що ворог намагається оточити Авдіївку, але оборонці не дають змоги йому це зробити.

Що стосується ще однієї гарячої точки – Мар'їнки, то ворог, за словами Маляр, фактично знищив усю інфраструктуру і житлові будинки там, але не може взяти місто під контроль.

Триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: населення звільнення ворог росіяни Бахмут деокупація

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