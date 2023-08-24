Авіакатастрофа з Пригожиним: що відомо про пасажирів літака

На борту перебували четверо бойовиків та два заступники кухаря Путіна

У бізнес-джеті ватажка приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина, який учора впав у Тверській області РФ, летіли, окрім нього самого, його заступники, бойовики та інші пов’язані з «Вагнером» люди. Дані про деяких із них зібрало російське видання РБК.

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Так, серед пасажирів були, зокрема, Сергій Пропустін та Євген Макарян. Їх внесено до бази українського сайту «Миротворець» як бойовиків ПВК «Вагнер».

Ще один пасажир, Олександр Тотмін, за даними «Миротворця», брав участь у військових діях у Судані.

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А заступник ватажка найманців Валерій Чекалов, за даними СПАРК, є гендиректором ЗАТ «Нева». Російське видання «Фонтанка» писала, що «Нева» стала власником фірми «Євро поліс», пов'язаної з Пригожиним. За даними ЗМІ, остання 2016 року домовилася з урядом Сирії про звільнення від бойовиків та охорону нафтогазових родовищ країни, а натомість отримала контракти на видобуток чверті отриманих із них вуглеводнів. «Євро поліс» перебуває під санкціями ЄС через зв’язки з ПВК «Вагнер». Сам Чекалов у липні потрапив під санкції США за зв'язки з Пригожиним, повідомляв американський мін'юст.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.

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Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.