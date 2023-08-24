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Авіакатастрофа з Пригожиним: що відомо про пасажирів літака

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Авіакатастрофа з Пригожиним: що відомо про пасажирів літака
Місце падіння літака Пригожина
фото з відкритих джерел

На борту перебували четверо бойовиків та два заступники кухаря Путіна

У бізнес-джеті ватажка приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина, який учора впав у Тверській області РФ, летіли, окрім нього самого, його заступники, бойовики та інші пов’язані з «Вагнером» люди. Дані про деяких із них зібрало російське видання РБК.

Так, серед пасажирів були, зокрема, Сергій Пропустін та Євген Макарян. Їх внесено до бази українського сайту «Миротворець» як бойовиків ПВК «Вагнер».

Ще один пасажир, Олександр Тотмін, за даними «Миротворця», брав участь у військових діях у Судані.

А заступник ватажка найманців Валерій Чекалов, за даними СПАРК, є гендиректором ЗАТ «Нева». Російське видання «Фонтанка» писала, що «Нева» стала власником фірми «Євро поліс», пов'язаної з Пригожиним. За даними ЗМІ, остання 2016 року домовилася з урядом Сирії про звільнення від бойовиків та охорону нафтогазових родовищ країни, а натомість отримала контракти на видобуток чверті отриманих із них вуглеводнів. «Євро поліс» перебуває під санкціями ЄС через зв’язки з ПВК «Вагнер». Сам Чекалов у липні потрапив під санкції США за зв'язки з Пригожиним, повідомляв американський мін'юст.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: ПВК «Вагнер» Євген Пригожин авіакатастрофа

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