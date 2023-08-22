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Під Бахмутом загинув чоловік ексзаступниці міністра охорони здоров’я

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Під Бахмутом загинув чоловік ексзаступниці міністра охорони здоров’я
Остап Бринський захищав Україну понад рік
фото з відкритих джерел

Остап Бринський загинув поблизу Бахмута під час мінометного обстрілу військовими РФ

Поблизу Бахмута 19 серпня 2023 року під час мінометного обстрілу військовими РФ поліг військовослужбовець з Івано-Франківська Остап Бринський. Про це повідомила на Facebook-сторінці дружина загиблого воїна, заступниця міністра охорони здоров’я (2019) Младена Качурець.

Остап Бринський разом із дружиною
Остап Бринський разом із дружиною
фото з відкритих джерел

«Він не був народжений для війни. Ніхто з нас не був. Але це було його свідоме рішення піти у військо. Його любов до нас, до людей, до життя не могла тримати його осторонь. У нього було ще мільйон планів, у нас були спільні плани, ми мали прожити довге і щасливе життя, але триклята Росія, росіяни відібрали в нього можливість їх реалізувати. А в нас відібрали його, наше щастя», – написала Младена Качурець.

Остап Бринський разом з донькою
Остап Бринський разом з донькою
фото з відкритих джерел

Зі слів жінки, Остап Бринський захищав Україну понад рік.

Остап Бринський загинув поблизу Бахмута
Остап Бринський загинув поблизу Бахмута
фото з відкритих джерел

«Зараз важко усвідомити, прийняти, що це – правда, що це – не дурний сон чи жарт. Я не вірила, що мені доведеться це коли-небудь писати. Уявляла, як ми будемо вітати його з нашою перемогою на Хрещатику», – додає дружина.

Остап Бринський загинув поблизу Бахмута
Остап Бринський загинув поблизу Бахмута
фото з відкритих джерел

Батьки Остапа – митці Богдан та Оксана Бринські. Його брат також воює на фронті.

Остап Бринський з батьком
Остап Бринський з батьком
фото з відкритих джерел

Парастас за полеглим бійцем відбудеться 23 серпня о 19:00 в церкві св. Ольги і Володимира в Івано-Франківську. 24 серпня, у День Незалежності України, в Архікатедральному соборі Воскресіння Христового о 12:00 почнеться чин похорону.

Теги: війна смерть Бахмут Донеччина

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