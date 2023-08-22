Під Бахмутом загинув чоловік ексзаступниці міністра охорони здоров’я
Остап Бринський загинув поблизу Бахмута під час мінометного обстрілу військовими РФ
Поблизу Бахмута 19 серпня 2023 року під час мінометного обстрілу військовими РФ поліг військовослужбовець з Івано-Франківська Остап Бринський. Про це повідомила на Facebook-сторінці дружина загиблого воїна, заступниця міністра охорони здоров’я (2019) Младена Качурець.
«Він не був народжений для війни. Ніхто з нас не був. Але це було його свідоме рішення піти у військо. Його любов до нас, до людей, до життя не могла тримати його осторонь. У нього було ще мільйон планів, у нас були спільні плани, ми мали прожити довге і щасливе життя, але триклята Росія, росіяни відібрали в нього можливість їх реалізувати. А в нас відібрали його, наше щастя», – написала Младена Качурець.
Зі слів жінки, Остап Бринський захищав Україну понад рік.
«Зараз важко усвідомити, прийняти, що це – правда, що це – не дурний сон чи жарт. Я не вірила, що мені доведеться це коли-небудь писати. Уявляла, як ми будемо вітати його з нашою перемогою на Хрещатику», – додає дружина.
Батьки Остапа – митці Богдан та Оксана Бринські. Його брат також воює на фронті.
Парастас за полеглим бійцем відбудеться 23 серпня о 19:00 в церкві св. Ольги і Володимира в Івано-Франківську. 24 серпня, у День Незалежності України, в Архікатедральному соборі Воскресіння Христового о 12:00 почнеться чин похорону.
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