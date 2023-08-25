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Пригожин живий? Британська газета нагадала історію «смертей» російського терориста

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пригожин живий? Британська газета нагадала історію «смертей» російського терориста
Видання зазначає, що досі немає підтвердження того, що Пригожин загинув у авіакатастрофі
фото з відкритих джерел

Автори статті припускають, що смерть Пригожина може бути інсценуванням

У жовтні 2019 року військовий літак Ан-27 зазнав аварії з вісьмома людьми на борту в Демократичній Республіці Конго. Тоді повідомлялося, що Пригожин був на борту і загинув, але через три дні з'ясувалося, що він живий. Про це повідомляє видання Daily Mail

Тож автори статті припускають, що цього разу смерть Пригожина також може бути інсценуванням.

Видання зазначає, що досі немає підтвердження того, що Пригожин, який був «колючкою в оці» Володимира Путіна з початку війни в Україні, загинув у авіакатастрофі. 

Кейр Джайлз, який працює в аналітичному центрі Chatham House зазначив, що відомо про кількох людей, які змінили своє ім’я на Євгенія Пригожина.

«Не дивуймося, якщо незабаром він виставить нове відео з Африки», – сказав він. 

Хоча офіційного підтвердження смерті Пригожина не було, його прихильники стверджували, що він мертвий, і називали його героєм і патріотом, який, за їхніми словами, загинув від рук невстановлених людей, які називали його «зрадником Росії». 

Слідчий комітет Росії, який розслідує катастрофу, сьогодні вранці підтвердив 10 загиблих у катастрофі без згадки про Пригожина. 

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Reuters із посиланням на двох американських чиновників повідомляло, що авіакатастрофа, у якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря».

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Теги: земля авіакатастрофа бізнес літак смерть повітря Daily Mail відео

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