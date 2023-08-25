Пригожин живий? Британська газета нагадала історію «смертей» російського терориста

Видання зазначає, що досі немає підтвердження того, що Пригожин загинув у авіакатастрофі

Автори статті припускають, що смерть Пригожина може бути інсценуванням

У жовтні 2019 року військовий літак Ан-27 зазнав аварії з вісьмома людьми на борту в Демократичній Республіці Конго. Тоді повідомлялося, що Пригожин був на борту і загинув, але через три дні з'ясувалося, що він живий. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Тож автори статті припускають, що цього разу смерть Пригожина також може бути інсценуванням.

Видання зазначає, що досі немає підтвердження того, що Пригожин, який був «колючкою в оці» Володимира Путіна з початку війни в Україні, загинув у авіакатастрофі.

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Кейр Джайлз, який працює в аналітичному центрі Chatham House зазначив, що відомо про кількох людей, які змінили своє ім’я на Євгенія Пригожина.

«Не дивуймося, якщо незабаром він виставить нове відео з Африки», – сказав він.

Хоча офіційного підтвердження смерті Пригожина не було, його прихильники стверджували, що він мертвий, і називали його героєм і патріотом, який, за їхніми словами, загинув від рук невстановлених людей, які називали його «зрадником Росії».

Слідчий комітет Росії, який розслідує катастрофу, сьогодні вранці підтвердив 10 загиблих у катастрофі без згадки про Пригожина.

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Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Reuters із посиланням на двох американських чиновників повідомляло, що авіакатастрофа, у якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря».