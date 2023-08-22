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Генштаб повідомив про досягнення ЗСУ на Запорізькому напрямку та біля Бахмута

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив про досягнення ЗСУ на Запорізькому напрямку та біля Бахмута
На Бахмутському напрямку українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут
фото: Генштаб

ЗСУ продовжують стримувати ворожий наступ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українські захисники досягають успіху у напрямку Роботиного Запорізької області, а російські окупанти переміщують свої війська.  Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Вони мали успіху у напрямку Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах.

Наші бійці також завдають вогневого ураження артилерією по виявлених ворожих цілях та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Російські військові вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують резерви.

До того ж, ЗСУ продовжують стримувати ворожий наступ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої. За добу відбулося 30 бойових зіткнень.

Триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: окупанти військові інфраструктура населення Андрій Ковальов ворог наступ Бахмут

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