Рівно два місяці після заколоту. Усе, що відомо про життя та смерть терориста Пригожина

За попередньою інформацією, Пригожин розбився на власному літаку, який підбила російська система ППО

У Тверській області РФ розбився літак, серед пасажирів значився Євген Пригожин. До слова, сьогодні рівно два місяці з моменту славнозвісного перевороту ПВК «Вагнер» у Росії. Що відомо про поплічника російського диктатора Володимира Путіна.

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Дитинство та юність

Терорист Євген Пригожин народився 1 червня 1961 року в Ленінграді (зараз Санкт-Петербург). Мати була медиком, батько помер рано. Виховував дитину вітчим – лижний інструктор, тому Пригожин з дитинства займався лижними гонками і закінчив Ленінградську школу-інтернат спортивного профілю №62. Після школи вступив до Ленінградського хіміко-фармацевтичний інститут, на спеціальність «Провізор-фармацевт», але, за словами самого Пригожина, не закінчив його.

Сім'я російського терориста

Дружина власника ПВК «Вагнер» – Любов Пригожина. Їй 52 роки, за освітою вона хімік-фармацевт. У пари троє дітей – син Павло (1998 року народження), дочки Поліна (1992 року народження) і Вероніка (2005 року народження). Любов Пригожина володіє маєтком під Геленджиком, в селі Кабардинка і керує ТОВ «Соінвест», якій належить ділянка біля Чорного моря в 39 тис. кв. м.

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За інформацією російських ЗМІ, син, Павло Пригожин – власник великого бізнес-центру на Синопській набережній і компаніями «Лахта Парк» і «Лахта Плаза». За словами самого Пригожина, його син відслужив в армії, воював у Сирії, а зараз перебуває у складі ПВК «Вагнер».

Поліна Пригожина разом з матір'ю – співвласниця «Музею шоколаду» і єдиний акціонер АТ «Легіон» та володіє дачею принца Ольденбурзького на Кам'яному острові. Вероніка Пригожина – єдиний засновник ТОВ «Ред Старс», яке володіє готелем Red Stars Hotel в центрі Санкт-Петербурга.

Пригожин, дружина, син Павло і дочка Поліна знаходяться під санкціями ряду західних країн.

Пригожин разом з донькою та дружиною фото з відкритих джерел

За що сидів Пригожин

У 1979 році в Ленінграді Пригожина засудили до двох з половиною років позбавлення волі умовно – за крадіжку. У 1981 році Пригожину винесли новий вирок – за звинуваченням у крадіжці, шахрайстві та залученні неповнолітнього в злочинну діяльність і розбої. За це Євген Пригожин отримав 13 років колонії, але в 1988 році його помилували, а в 1990 році він вийшов з колонії.

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Євген Пригожин – бізнесмен і кухар Путіна

Відразу ж після цього Пригожин і його вітчим відкрили в Ленінграді мережу з продажу хот-догів. Далі бізнес розвивався так:

З 1991 по 1997 роки Пригожин був керівником мережі магазинів «Контраст».

У 1995 році відкрив на Василівському острові бар-магазин «Винний клуб», в 1996-му – ресторан «Стара Митниця» в Петербурзі і кейтерингову компанію «Конкорд Кейтеринг».

У 1997-му відкрив ще один ресторан – на теплоході New Island. Саме там, у 2001 році президент Путін провів переговори з Жаком Шираком (тодішнім президентом Франції), а через рік – з Джорджем Бушем-молодшим. За інформацією ЗМІ, у 2003 році Путін відзначав у цьому ресторані свій день народження, а Пригожин – особисто подавав страви президенту.

Пригожин подавав страви Путіну фото з відкритих джерел

З 2002-го по 2012-й у Пригожина була мережа кафе «Блін! Дональт'ѕ», а після він став монополістом на ринку шкільного харчування в Москві.

У 2009-му відкрив ресторан в Будинку Уряду.

Крім цього, у 2000-х він також мав будівельний бізнес в Петербурзі.

Євген Пригожин – «Вагнер» та заслуги перед Росією

Терорист Пригожин – власник і співвласник компаній в групі «Конкорд», що управляє мережею ресторанів в Москві та Петербурзі. У 2010-х компанії групи отримали тендери на прибирання в казармах і навчальних закладах міноборони РФ, а також брали участь в будівництві військових об'єктів в Росії та їх обслуговуванні.

Компанія Пригожина «Конкорд» не раз була організатором урядових і президентських урочистостей, в тому числі з нагоди інавгурації диктатора Путіна у 2012 році. Сам Пригожин заявляв, що не належить до найближчого оточення Путіна і відношення до Кремля не має.

У 2015-му приватна військова компанія «Вагнер» (назву дали за позивним першого командира – «Главком») почала набір добровольців для участі у військових операціях в Сирії, а пізніше – в Луганській і Донецькій областях в Україні. За інформацією західних ЗМІ «Вагнер» також брав участь у військових діях в Лівії, Судані, Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку і Малі. Експерти ООН звинувачували вагнерівців у порушенні прав людини і злочинах.

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Пригожин спочатку заперечував свій зв'язок з «Вагнером», але після російського вторгнення в Україну визнав, що став її засновником. Влітку 2022-го «Вагнер» почав вербування російських ув'язнених для участі у війні в Україні, цим особисто займався Пригожин і обіцяв зекам помилування.

Пригожин є власником ПВК «Вагнер» фото з відкритих джерел

За участь ПВК «Вагнер» у війні проти України Кремль назвав Пригожина тим, хто «вболіває душею» і робить «великий внесок». Пригожин нагороджений орденом «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня і медалями ордена «За заслуги перед Вітчизною» I і II ступенів.

Пригожин з нагородами фото з відкритих джеред

Повстання

З початку 2023 року поплічник Путіна почав активно говорити про проблеми з постачанням боєприпасів. Зі слів Пригожина, йому натякнули на необхідність перед кимось вибачитися, щоб спростити процедуру отримання боєприпасів «вагнерівцями».

Пізніше власник ПВК записав відео, у якому показав поле, нібито засіяне трупами його найманців. На тлі цього видовища він емоційно вилаяв керівництво армії РФ та знову заявив, що його найманці не досягають успіхів поблизу Бахмута саме через нестачу боєприпасів, які йому не видає військове керівництво.

Пригожин показав втрати на війні проти України фото з відкритих джерел

Пригожин дедалі активніше почав звинувачувати міноборони Росії в нестачі боєприпасів і озброєння для продовження війни. 23 червня 2023 року головний «вагнерівець» заявив, що російські військові завдали удару по позиціях «Вагнера» з тилу і в результаті цього «загинула величезна кількість бійців». Засновник ПВК пообіцяв дати відповідь і організував «марш справедливості», відомий як військовий заколот Пригожина.

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників», згодом стало відомо, що на Пригожина завели кримінальну справу.

Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вирішив зупинити просування своїх найманців у бік Москви і вжити заходів щодо деескалації напруги.

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Як згодом пояснив російський терорист Євген Пригожин, він спробував організувати збройне повстання в країні через те, що «психанув».

Згодом стало відомо, що Росія закрила кримінальну справу за фактом збройного заколоту проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Також з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін планує зберегти приватну військову компанію «Вагнер» навіть після збройного повстання, однак прагне відокремити її ватажка Євгена Пригожина.

Після заколоту у РФ очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував перше відеозвернення. У ньому він заявив, що працює в Африці та робить «Росію ще більшою на всіх континентах, а Африку – ще більш вільною». Очільник «Вагнера» також натякнув на те, що ПВК продовжує рекрутувати нових найманців.

Пригожин в Африці фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у літаку, який сьогодні розбився у Тверській області РФ, серед пасажирів значився Євген Пригожин. Також на борту літака був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін. Всього загинули 10 осіб.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильних вибухи.