ЗСУ мають успіхи на Харківщині – DeepState

Сили оборони відновили положення біля Колесниківки

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, Сили оборони відновили положення біля Колесниківки Куп’янського району Харківщини.

Водночас ворог просунувся біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі.

Нагадаємо, триває 1027-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 214 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України завдали одного ракетного (2 ракети) та 34 авіаційних, скинувши 53 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 606 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.