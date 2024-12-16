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ЗСУ мають успіхи на Харківщині – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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ЗСУ мають успіхи на Харківщині – DeepState
Триває 1027-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Сили оборони відновили положення біля Колесниківки

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, Сили оборони відновили положення біля Колесниківки Куп’янського району Харківщини.

Водночас ворог просунувся біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі.

Нагадаємо, триває 1027-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 214 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України завдали одного ракетного (2 ракети) та 34 авіаційних, скинувши 53 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 606 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: ЗСУ окупанти війна Харківщина Куп'янськ фронт

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