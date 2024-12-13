Українські військові вживають заходів щодо недопущення оточення в районі Успенівки

Підрозділи ЗСУ відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка

Українські підрозділи в районі Успенівки Донецької області вживають необхідних заходів для запобігання оточенню і захопленню населених пунктів ворогом, повідомляє пресслужба оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» у Telegram-каналі.

В оперативно-стратегічному угрупованні зазначили, що в низці медіа та соціальних мережах ширяться повідомлення про оперативне оточення підрозділів Збройних сил України в районі Успенівки Донецької області.

«Наразі підрозділи Збройних сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником. Збройні сили України активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту», - зазначається в повідомленні.

У «Хортиці» наголосили, що перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту надається постійно через офіційні інформаційні канали Збройних сил України, воєнкорами тощо.

«Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога», - наголошують у оперативно-стратегічному угрупованні.

«Хортиця» переконливо просить користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні сили України.

Додамо, що аналітики Deep State повідомляють про погіршення ситуації в районі Успенівки.

«Варто виділити декілька ключових місць в «мішку» – Єлизаветівка-Романівка-Веселий Гай-Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог пробує прорватися без перестану, буквально, з усіх сторін. А також Трудове-Успеніка-Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього «мішка». Саме з Дальнього і Трудового кацапи лізуть в Успенівку, де закривається «мішок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог неодноразово фіксувався в Успенівці й активно намагається її штурмувати, закріплюватися для подальшого просування та оволодіння населеним пунктом повністю.

«Сили оборони намагаються зачищати будівлі від ворога, але це вдається зробити не до кінця. Кількість піхоти тільки зростає. Також за відомою нам інформацією, у ворога є можливість здійснювати маневри між Успенівкою та Ганнівкою, які фактично відрізають угрупування підрозділів СОУ в «мішку». Підтвердження, що ворог зміг там прям закріпитися немає, тож ділянка на мапі перейшла лише в сіру зону. Українські військові так само ведуть активну роботу по стабілізації, тож є ймовірність, що ворогу там закріпитися не дадуть, час покаже», - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

Нагадаємо, російські загарбники можуть розпочати бої в Покровську в будь-який момент, проте вони не будуть одразу штурмувати місто. Про це повідомив комбат «Вовків да Вінчі» Сергій Філімонов. Філімонов пояснив, що перед тим, як розпочати заходити до населеного пункту, окупанти обрізають логістику та намагаються обійти його з двох боків. А вже після того, як логістика до міста стає неможливою, починають заходити всередину.

Також сьогодні українські війська відновили втрачені позиції під Сватовим, російські війська просунулися в Курській області та напрямках Часів Яр, Покровськ і Курахове. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно відбили Копанки (на захід від Сватового).