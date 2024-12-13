Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські військові вживають заходів щодо недопущення оточення в районі Успенівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові вживають заходів щодо недопущення оточення в районі Успенівки
ЗСУ вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Підрозділи ЗСУ відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка

Українські підрозділи в районі Успенівки Донецької області вживають необхідних заходів для запобігання оточенню і захопленню населених пунктів ворогом, повідомляє пресслужба оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» у Telegram-каналі.

В оперативно-стратегічному угрупованні зазначили, що в низці медіа та соціальних мережах ширяться повідомлення про оперативне оточення підрозділів Збройних сил України в районі Успенівки Донецької області.

«Наразі підрозділи Збройних сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником. Збройні сили України активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту», - зазначається в повідомленні.

У «Хортиці» наголосили, що перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту надається постійно через офіційні інформаційні канали Збройних сил України, воєнкорами тощо. 

«Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога», - наголошують у оперативно-стратегічному угрупованні. 

«Хортиця» переконливо просить користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні сили України. 

Додамо, що аналітики Deep State повідомляють про погіршення ситуації в районі Успенівки.

«Варто виділити декілька ключових місць в «мішку» – Єлизаветівка-Романівка-Веселий Гай-Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог пробує прорватися без перестану, буквально, з усіх сторін. А також Трудове-Успеніка-Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього «мішка». Саме з Дальнього і Трудового кацапи лізуть в Успенівку, де закривається «мішок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог неодноразово фіксувався в Успенівці й активно намагається її штурмувати, закріплюватися для подальшого просування та оволодіння населеним пунктом повністю.

«Сили оборони намагаються зачищати будівлі від ворога, але це вдається зробити не до кінця. Кількість піхоти тільки зростає. Також за відомою нам інформацією, у ворога є можливість здійснювати маневри між Успенівкою та Ганнівкою, які фактично відрізають угрупування підрозділів СОУ в «мішку». Підтвердження, що ворог зміг там прям закріпитися немає, тож ділянка на мапі перейшла лише в сіру зону. Українські військові так само ведуть активну роботу по стабілізації, тож є ймовірність, що ворогу там закріпитися не дадуть, час покаже», - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

Нагадаємо, російські загарбники можуть розпочати бої в Покровську в будь-який момент, проте вони не будуть одразу штурмувати місто. Про це повідомив комбат «Вовків да Вінчі» Сергій Філімонов. Філімонов пояснив, що перед тим, як розпочати заходити до населеного пункту, окупанти обрізають логістику та намагаються обійти його з двох боків. А вже після того, як логістика до міста стає неможливою, починають заходити всередину.

Також сьогодні українські війська відновили втрачені позиції під Сватовим, російські війська просунулися в Курській області та напрямках Часів Яр, Покровськ і Курахове. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно відбили Копанки (на захід від Сватового).

Читайте також:

Теги: окупанти Донеччина військові ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Українські військові вживають заходів щодо недопущення оточення в районі Успенівки
Українські військові вживають заходів щодо недопущення оточення в районі Успенівки
Україну накриють морози: синоптикиня розповіла, чого чекати на вихідних
Україну накриють морози: синоптикиня розповіла, чого чекати на вихідних
Більшість енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку РФ
Більшість енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку РФ
Україна призупиняє оформлення та видачу паспортних документів
Україна призупиняє оформлення та видачу паспортних документів
Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні
Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні
Масований обстріл: «Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
Масований обстріл: «Укренерго» повідомило про стан енергосистеми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
47K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
26K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
19K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua