Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW

Комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань

Міністерство оборони допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7. Він оснащений кулеметом Browning 12.7. Про це повідомили у відомстві.

Як зазначається, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Характеристики Droid TW 12.7:

кулемет калібру 12.7 мм;

гусенична платформа для найскладніших умов;

дистанційне управління через планшет;

працює на цифровому звʼязку.

«В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 - це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Він зауважив, що в Міноборони кодифікують зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.

«Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам», – наголосив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в підрозділах Сил оборони ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3.

Раніще Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва. Зазначається, що під час проєктування транспортера розробники врахували вимоги, які були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників. Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний і малопомітний та захищений від куль і уламків.

Також Міністерство оборони ухвалило використання повнопривідного бронеавтомобіля «Зубр» у підрозділах Сил оборони. Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневровістю та компактними розмірами.