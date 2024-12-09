Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW
Роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі оснащений кулеметом Browning 12.7
фото з відкритих джерел

Комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань

Міністерство оборони допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7. Він оснащений кулеметом Browning 12.7. Про це повідомили у відомстві.

Як зазначається, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Характеристики Droid TW 12.7:

  • кулемет калібру 12.7 мм;
  • гусенична платформа для найскладніших умов;
  • дистанційне управління через планшет;
  • працює на цифровому звʼязку.

«В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 - це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Він зауважив, що в Міноборони кодифікують зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.

«Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам», – наголосив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в підрозділах Сил оборони ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3.

Раніще Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва. Зазначається, що під час проєктування транспортера розробники врахували вимоги, які були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників. Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний і малопомітний та захищений від куль і уламків.

Також Міністерство оборони ухвалило використання повнопривідного бронеавтомобіля «Зубр» у підрозділах Сил оборони. Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневровістю та компактними розмірами. 

Читайте також:

Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони армія війна технології ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія зосередила в Курській області близько 50 тис. військовослужбовців
ISW проаналізував, чи зможуть росіяни змінити ситуацію на Курщині
13 листопада, 08:35
Міністр закордонних справ Великої Британії (ліворуч) та глава МЗС Молдови
Британія та Молдова підписали пакт про протидію агресії РФ
20 листопада, 19:08
У Сумах внаслідок атаки РФ є загиблі, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: головне за ніч
У Сумах внаслідок атаки РФ є загиблі, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: головне за ніч
22 листопада, 06:35
Обстріли Харкова та Одеси, результати виборів у Румунії. Головне за 25 листопада
Обстріли Харкова та Одеси, результати виборів у Румунії. Головне за 25 листопада
25 листопада, 21:00
Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
13 листопада, 20:06
Amnesty International закликало адміністрацію Байдена «переглянути це рішення, щоб захистити цивільне населення від невибіркової шкоди
Amnesty International розкритикувала рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни
21 листопада, 11:13
Російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками
У Києві завершилася одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни
28 листопада, 10:22
Удар по Запоріжжю: є загиблі та поранені (оновлено)
Удар по Запоріжжю: є загиблі та поранені (оновлено)
6 грудня, 19:43
Сироватко Тетяна (зліва) та Лисенко Катерина (справа) загинули через обстріл
Росія атакувала Запоріжжя 6 грудня: загинули дві школярки разом із сім’ями
Сьогодні, 19:58

Події в Україні

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW
У Харкові невідомі вдруге за дві доби підірвали вибухівку біля поліцейського відділку
У Харкові невідомі вдруге за дві доби підірвали вибухівку біля поліцейського відділку
Візит кандидата на посаду канцлера ФРН, посилення обмежень карткових переказів. Головне за 9 грудня
Візит кандидата на посаду канцлера ФРН, посилення обмежень карткових переказів. Головне за 9 грудня
Енергетики ДТЕК знову потрапили під ворожий обстріл на Дніпропетровщині
Енергетики ДТЕК знову потрапили під ворожий обстріл на Дніпропетровщині
Росіяни вдарили по ТЕС на Донеччині: є загиблий та поранені
Росіяни вдарили по ТЕС на Донеччині: є загиблий та поранені
На кордоні з Молдовою пункти пропуску зупинили роботу
На кордоні з Молдовою пункти пропуску зупинили роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
69K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
36K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
22K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
20K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua