Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії
Зеленський сказав, що якби Україна мала більше озброєння, то могла б швидше тиснути на фронті
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський: Дипломатично треба досягати своїх цілей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо. Про це він зауважив в інтерв'ю CBN.

«Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить пробачити їм все?», – наголосив президент.

Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм».

«Тому юридично – це неможливо. Але. Але дипломатично – треба досягати своїх цілей. Цілі – це сталий та безпечний мир, і більш швидкий для України», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що «Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території». Зокрема, у голови держави запитали, яким чином «парасолька безпеки» НАТО може поширюватися на вільну територію України.

Згодом колишній генеральний секретар НАТО і майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг зауважив, що «тимчасова поступка» окупованими територіями на користь Росії може бути варіантом швидкого закінчення війни

Читайте також:

Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна окупанти окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстановка у Покровську може змінитися наступного тижня
Ситуація у Покровську. Начальник міської військової адміністрації: 60% житлової забудови зруйновано
6 грудня, 10:37
Зеленський подякував Макрону за готовність Франції допомогти з нагальним посиленням протиповітряної оборони України
Зеленський та Макрон обговорили посилення протиповітряної оборони України
29 листопада, 20:41
У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО
28 листопада, 08:08
Путін всіляко хоче переконати Токаєва в необхідності співпрацювати з Росією в умовах санкцій Заходу
Путін під час війни з Україною готує казахам союз
27 листопада, 09:47
Президент доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів
Зеленський повідомив про приємний сюрприз для школярів із наступного року
19 листопада, 13:43
Радослав Сікорський розповів про переговори
Польща анонсувала важливі переговори щодо війни в Україні
16 листопада, 13:28
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
13 листопада, 10:08
Україна в жовтні втратила найбільше територій за останній рік
РФ у жовтні захопила більше території, ніж в будь-який місяць із середини 2022 року – The Telegraph
12 листопада, 09:47
Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова (оновлено)
11 листопада, 23:11

Політика

Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії
Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії
Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Хоча б Асаду не телефонуватиме? Зеленський відреагував на дзвінок Орбана Путіну
Хоча б Асаду не телефонуватиме? Зеленський відреагував на дзвінок Орбана Путіну
Уряд погодив новий склад Наглядової ради «Укренерго»: список
Уряд погодив новий склад Наглядової ради «Укренерго»: список
Соратниця Тимошенко похвалилися новою роботою в уряді (фото)
Соратниця Тимошенко похвалилися новою роботою в уряді (фото)
Скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб зробити війну для Путіна беззмістовною: Зеленський відповів
Скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб зробити війну для Путіна беззмістовною: Зеленський відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Путін не дозволив сирійським найманцям з окупованих територій допомогти втримати режим Асада – Центр нацспротиву
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
62K
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
62K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
46K
Журналіст Золкін, який три роки «допитує» росіян, розказав як змінилися погрози на його адресу
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024

Новини

Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Сьогодні, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Сьогодні, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua