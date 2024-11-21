Втрати ворога станом на 21 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1510 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 21 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 21 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 21 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько727250 (+1510) осіб,
- танків ‒ 9398 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19143 (+24) од,
- артилерійських систем – 20731 (+50) од,
- РСЗВ – 1253 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1003 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19259 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2756 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29745 (+97) од,
- спеціальна техніка ‒ 3674 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 21 листопада:
- У Чорному морі 24 ворожі кораблі, з яких п'ять є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1002-й день повномасштабної війни в Україні.
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