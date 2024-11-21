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Втрати ворога станом на 21 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 21 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1002-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1510 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 21 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько727250 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 9398 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19143 (+24) од,
  • артилерійських систем  – 20731 (+50) од,
  • РСЗВ – 1253 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1003 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 19259 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2756 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29745 (+97) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3674 (+0)
Втрати ворога у війні станом на 21 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 21 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 листопада:

  • У Чорному морі 24 ворожі кораблі, з яких п'ять є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 20 листопада
Активність флоту окупантів станом на 20 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1002-й день повномасштабної війни в Україні. 

Теги: війна Генштаб втрати

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