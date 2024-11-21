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ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів
Захисники вже проходять підготовку на різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів
фото: Facebook/Генштаб

Школу було створено на базі одного з навчальних центрів

У Збройних силах України створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Школу було створено на базі одного з навчальних центрів, відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського.

На цей час вже відбувається навчання майбутніх фахівців. Військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів – логістичних, спеціальних та інженерних. Крім того, триває робота над масштабуванням проєкту і його вдосконаленням у напрямку підвищення ефективності підготовки та забезпечення належною навчальною і тренувальною базою.

Начальник управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Віталій Добрянський зазначив, що навчання операторів БпНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності. 

«Для забезпечення належного та якісного рівня їхньої підготовки створені спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БПНК. Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями й навичками», – наголосив Віталій Добрянський.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БпЛА та ін.

Як повідомлялося, проблемою навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих, є брак інструкторів: за даними Генштабу, в середньому незайнятими є близько 25% інструкторських вакансій.

До слова, базова військова підготовка у державному навчальному центрі протягом півтора місяця для солдата-стрільця обходиться державі у 200 тис. грн.

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Теги: ЗСУ школа військові навчання безпілотник

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