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Обмін полоненими і різдвяне перемир’я: Кремль відреагував на пропозицію Орбана

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обмін полоненими і різдвяне перемир’я: Кремль відреагував на пропозицію Орбана
Пєсков заявив, що Україна «відхилила всі пропозиції» угорського прем'єра
фото з відкритих джерел

За словами речника Кремля, Москва готова обмінятися полоненими з Україною

Кремль підтримує пропозицію угорського прем'єра Віктора Орбана про обмін полоненими з Україною і різдвяне припинення вогню. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Речник Кремля знову повторив наративи про те, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від мирних переговорів і неодноразово заявляла про готовність до їхнього відновлення.

«Виходимо з того, що консультації щодо встановлення миру будуть продовжені. Російська сторона повністю підтримує зусилля Орбана, спрямовані на пошук мирного врегулювання і розв'язання гуманітарних питань, пов'язаних з обміном полоненими», – заявив він.

Речник Путіна заявив, що після розмови Орбана і Путіна Федеральна служба безпеки Росії начебто передала в посольство Угорщини в Москві російську пропозицію щодо обміну полоненими.

Натомість Пєсков заявив, що Україна нібито «відхилила всі пропозиції угорського політика». «Судячи з реакції Зеленського в соціальних мережах, а також його оточення, українська сторона відхилила всі пропозиції Орбана», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.  Як зазначається, дзвінок відбувся за ініціативи угорського політика. Орбан висловив зацікавленість у спільному пошуку шляхів врегулювання «кризи» політичним і дипломатичним шляхом, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Згодом президент України Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним, підкреслив, що розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у соцмережі X, що його запропонувала Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво, але нібито отримала відмову від Володимира Зеленського.

До слова, Офіс президента, коментуючи заяву Орбана про нібито відмову Володимира Зеленського від ідеї перемир’я на Різдво, заявив, що угорська сторона не проводила жодних обговорень з Україною.

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Теги: Віктор Орбан Угорщина Дмитро Пєсков війна обмін полоненими росія

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