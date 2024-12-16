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Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 16 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 214 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України завдали одного ракетного (2 ракети) та 34 авіаційних, скинувши 53 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 606 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 214 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Сіверському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

Противник штурмував наші позиції біля Високої Яруги, Вовчанська та Тихого. Дев’ять атак відбито силами оборони, триває одне боєзіткнення. Втрати ворога на напрямку склали 90 військовослужбовців вбитими та пораненими,

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Загризового та Лозової. Три бої завершено, один ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Загарбники 18 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії. Українські захисники зупинили 15 ворожих атак, три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку

Ворог три рази атакував в районах Часового Яру та Ступочок, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька та Щербинівки. Сім атак агресора відбито, чотири боєзіткнення ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Противник 27 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Піщаного та Новооленівки. Наші захисники відбили 16 атак, 11 бойових зіткнень досі тривають. За наявними даними, втрати ворога склали 362 військовослужбовці вбитими та пораненими; два танки, шість автомобілів, ПТРК та антена управління БпЛА знищені українськими захисниками.

На Курахівському напрямку

Ворог 31 раз атакував поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки. 23 атаки окупантів вже відбито, бої тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року фото 6

На Времівському напрямку

Точаться бої поблизу Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки та Макарівки. В районах Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки українські захисники відбили 23 штурми ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року фото 7

На Придніпровському напрямку

Зупинено три спроби окупантів атакувати наші позиції.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року фото 8

На Курщині наші захисники відбили 26 ворожих штурмів, загарбники продовжують атакувати.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби відзначено воїнів 63-ї окремої механізованої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 425-го окремого штурмового батальйону, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1027-й день повномасштабної війни в Україні.

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