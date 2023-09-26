ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута

Військові продовжують відбивати атаки противника під щільним вогнем та утримують оборону, закріплюючи свої позиції на досягнутих рубежах

Українські військові продовжують просуватися на південь від Бахмута, закріплюючи свої позиції на досягнутих рубежах і знищують ворожі комплекси радіорозвідки. Про це повідомляє начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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«На південному фронті ми продовжуємо наступальну операцію і отримуємо успіхи особливо поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одарівки та Іванівського», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Євлаш, військові продовжують відбивати атаки противника під щільним вогнем та утримують оборону, закріплюючи свої позиції на досягнутих рубежах. Загалом ворог 580 разів відкривав вогонь по нашим захисникам на цьому напрямку, чотири рази використовував авіацію, відбулось 12 бойових зіткнень.

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Євлаш повідомив, що військовим вдалося усунути 141 окупанта, а контрбатарейні підрозділи проявили високу ефективність.

«Ми успішно нейтралізували 10 гармат Д-30, а також ще 3 гармати Д-20, 2 «Піони» 203 мм та 4 «Мсти-Б» – додав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, на цьому напрямку був ліквідований дивізіон артилерійських озброєнь, також вдалося знищити численні спеціальні засоби радіоелектронної розвідки.

Йдеться про розвідувальний комплекс «Кредо-М1» – це спеціальна установка, яка в будь-яку пору року виявляє пересування техніки та людей, також було знищено комплекс спостереження «Муром-П» і електронний комплекс «Іронія». Її росіяни також використовують для коригування вогню та відстежування пересування наших військ на цьому напрямку.

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Нагадаємо, триває 580-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області.