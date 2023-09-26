Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута
фото з відкритих джерел

Військові продовжують відбивати атаки противника під щільним вогнем та утримують оборону, закріплюючи свої позиції на досягнутих рубежах

Українські військові продовжують просуватися на південь від Бахмута, закріплюючи свої позиції на досягнутих рубежах  і знищують ворожі комплекси радіорозвідки. Про це повідомляє начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«На південному фронті ми продовжуємо наступальну операцію і отримуємо успіхи особливо поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одарівки та Іванівського», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Євлаш, військові продовжують відбивати атаки противника під щільним вогнем та утримують оборону, закріплюючи свої позиції на досягнутих рубежах. Загалом ворог 580 разів відкривав вогонь по нашим захисникам на цьому напрямку, чотири рази використовував авіацію, відбулось 12 бойових зіткнень.

Євлаш повідомив, що військовим вдалося усунути 141 окупанта, а контрбатарейні підрозділи проявили високу ефективність.

«Ми успішно нейтралізували 10 гармат Д-30, а також ще 3 гармати Д-20, 2 «Піони» 203 мм та 4 «Мсти-Б» – додав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, на цьому напрямку був ліквідований дивізіон артилерійських озброєнь, також вдалося знищити численні спеціальні засоби радіоелектронної розвідки.

Йдеться про розвідувальний комплекс «Кредо-М1» – це спеціальна установка, яка в будь-яку пору року виявляє пересування техніки та людей, також було знищено комплекс спостереження «Муром-П» і електронний комплекс «Іронія». Її росіяни також використовують для коригування вогню та відстежування пересування наших військ на цьому напрямку.

Нагадаємо, триває 580-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області.

Теги: росіяни ворог інфраструктура військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові мали успіх на Мелітопольському напрямку
Нацгвардійці просунулися в глибину оборони окупантів на Мелітопольському напрямку
31 серпня, 13:43
Сиріл Рамафоса
Чи дійсно Південно-Африканська Республіка постачала зброю в РФ? Результати розслідування
4 вересня, 04:24
Мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, а й для виконання інших обов'язків
Мобілізація у вересні: які спеціальності потрібні армії
3 вересня, 19:57
Ворог стріляв із мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах
Київщина оговтується від ракетної атаки, РФ три години тероризувала Одещину: ситуація в регіонах
6 вересня, 09:35
Пожежі на «Севморзаводі» присвоєно четвертий рівень
Атака на Одесу та «бавовна» в окупованому Севастополі: головне за ніч
13 вересня, 06:57
Діти можуть отримати оплату навчання коштом бюджетів та пільгові кредити для отримання освіти
Пільги для дітей військових: яку допомогу надає держава та як її отримати
22 вересня, 08:43
Росія атакує «Іскандерами» українські міста
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
10 вересня, 15:27
Ударний український безпілотник призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей
В Україні розробили ударний FPV-дрон: як він працює
10 вересня, 18:17
Звільнення Кліщіївки дозволить ЗСУ отримати контроль над логістичними маршрутами окупантів, які забезпечують Бахмут
ЗСУ пояснили, чим цінне визволення Кліщіївки
17 вересня, 21:16

Події в Україні

Росіяни з артилерії обстріляли Харківську область: є потсраждалий
Росіяни з артилерії обстріляли Харківську область: є потсраждалий
ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута
ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута
В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога
ВАКС знову зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву
ВАКС знову зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву
На Бахмутському напрямку окупанти нарощують мінно-вибухові загородження – Генштаб
На Бахмутському напрямку окупанти нарощують мінно-вибухові загородження – Генштаб
Пошкоджено підприємство, є поранені: РФ вдарила по Херсону
Пошкоджено підприємство, є поранені: РФ вдарила по Херсону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
58K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
45K
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
43K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
27K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
24K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ

Новини

27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
25 вересня, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту