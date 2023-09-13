Атака на Одесу та «бавовна» в окупованому Севастополі: головне за ніч

У результаті нібито ракетної атаки на окупований Севастополь сталася пожежа на судоремонтному заводі «Севморзавод»

У ніч на 13 вересня російські терористи вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. У результаті нібито ракетної атаки на окупований Севастополь сталася пожежа на судоремонтному заводі «Севморзавод». «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 13 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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«Бавовна» в окупованому Севастополі

У результаті нібито ракетної атаки на окупований Севастополь сталася пожежа на судоремонтному заводі «Севморзавод». Про це повідомив «губернатор» міста Михайло Развожаєв та російські телеграм-канали

Пожежі надано четвертий рівень. Усі оперативні служби працюють на місці.

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Развожаєв запевняє, що жодної небезпеки для цивільних об'єктів у місті немає.

Представник окупантів додав, що у результаті атаки, за попередньою інформацією, всього постраждало 24 особи, у чотирьох стан середнього ступеня тяжкості.

Одещину атакували декілька груп дронів

У ніч на 13 вересня російські терористи вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу», – розповів він.

Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Україна мінімально поступилася Італії й втратила позицію у кваліфікації Євро-2024

Футбольна збірна України зазнала своєї другої поразки у кваліфікації Євро-2024. На виїзді «синьо-жовті» програли італійцям з мінімальним рахунком 1:2 в Мілані. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Перші матчі у вересні відбіркового етапу завершилися з однаковим результатом для обох команд: Україна зіграла внічию з Англією (1:1), а Італія зробила те саме з Північною Македонією (1:1). У цьому прямому поєдинку команди визначали, яка з них посяде другу позицію у групі С на завершення місяця.

У своїх спробах зрівняти рахунок Україна внесла зміни в команду, включивши Віталія Буяльського та Владислава Ваната. Михайло Мудрик виручив м'яч зі штрафного майданчика, а Юхим Конопля навісив гостро. Але рахунок залишився незмінним – 1:2.

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Конгрес США анонсував початок процедури імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті, повідомляє BBC.

За даними Маккарті, розслідування буде спрямоване на «звинувачення у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції», що стосуються президента США.

Спікер Палати представників повідомив, що існують «серйозні та підтверджені» обвинувачення, що стосуються поведінки президента.

«Разом ці звинувачення малюють картину корупційної культури», – додав він.

Це перший крок у політичному процесі, який може призвести до голосування в Палаті представників стосовно можливого імпічменту Байдена. Якщо таке голосування отримає підтримку простої більшості голосів, то може відбутися подальший розгляд цього питання в Сенаті.

Пожежа у Москві

У ніч проти 13 вересня у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. На місці події чути вибухи. про це повідомляють росЗМІ.

Місцеві жителі повідомляють, що біля Останкінської телевежі видно великий стовп диму. Співробітники екстрених служб вирушили на місце події, і також повідомляється про «хлопки» в районі вежі, де виникла пожежа.

Наразі місцева влада щодо цього інциденту не надала офіційний коментар.

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Через повені в Лівії загинуло вже понад 5000 людей

Унаслідок масштабних повеней та обвалу дамби поблизу міста Дерна на сході Лівії, загинуло понад 5300 осіб, і ще більше 10 000 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє CNN.

Міністерство внутрішніх справ у східному уряді Лівії оголосило у вівторок, що загинуло принаймні 5300 осіб.

Місто Дерна на сході країни, яке зазнало найсильніших руйнувань, має близько 6000 осіб, які залишаються безвісти, заявив міністр охорони здоров'я у східній адміністрації Лівії, Осман Абдулджаліл. Під час візиту до міста в понеділок він описав ситуацію як «катастрофічну». За даними влади, у місті було зруйновано цілі квартали.

Загалом серед загиблих є принаймні 145 єгиптян, як повідомили у вівторок представники міста Тобрук на північному сході Лівії.

Тайвань заявив про майже 30 китайських військових літаків у своєму повітряному просторі

Міністерство оборони Тайваню повідомило про фіксацію у своїй зоні протиповітряної оборони 28 літаків китайських Військово-повітряних сил у середу, 13 вересня. Про це передає Reuters.

Ці військові літаки, включаючи винищувачі J-10, влетіли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню приблизно о 6:00 ранку, наближаючись до південно-західного кута острова.

Деякі з цих китайських літаків перетнули Башівську протоку, щоб взяти участь в навчальних маневрах разом з авіаносцем «Шаньдун» у Тихому океані.