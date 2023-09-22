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Пільги для дітей військових: яку допомогу надає держава та як її отримати

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пільги для дітей військових: яку допомогу надає держава та як її отримати
Діти можуть отримати оплату навчання коштом бюджетів та пільгові кредити для отримання освіти
фото з відкритих джерел

Повний перелік отримувачів допомоги та документів, які необхідно надати 

В той час, як багато чоловіків боронять цілісність та незалежність України від російської агресії, їхні діти мають право на низку пільг. Про те, яку саму допомогу вони можуть отримати та як її оформити, розповідає Міністерство освіти та науки України.

Перш за все, діти військових можуть розраховувати на допомогу від держави для здобуття вищої освіти. Це право мають діти учасників бойових дій, які навчаються за денною формою в закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти.

Пільги діють до закінчення навчального закладу або 23-річного віку, але припиняють у разі, якщо студента. Отримувати соціальні стипендії мають право:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;
  • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю 1-Ї групи;
  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та їхні діти;
  • діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту.

Пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти можуть отримати:

  • діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування;
  • діти з інвалідністю, особи з інвалідністю 1-Ї групи;
  • діти з малозабезпечених або багатодітних сімей;
  • особи та діти осіб, що визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності;
  • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;
  • діти осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності;
  • діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
  • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
  • вступники та здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які вступають або навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.

Окрім цього, такі діти можуть отримати повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів та пільгові довгострокові кредити для отримання освіти. Також їм доступні соціальні стипендії, безкоштовне забезпечення підручниками та доступ до інтернету. Вони можуть безкоштовно проживання в гуртожитку.

Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає пільги на:

  • оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій;
  • за місцем проживання сімей УБД, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах;
  • безплатне харчування в школах отримують ті діти, батьки яких загинули, зникли безвісти, потрапили в полон;
  • дітям, батьки яких мають посвідчення УБД, пільга з харчування може надаватися з місцевого бюджету рішенням відповідної ради.

Для отримання допомоги від держави потрібно надати посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю в результаті війни (якщо є), посвідчення про смерть УБД, якщо він загинув. Крім того, знадобиться свідоцтво про народження дитини, довідка про взяття на облік ВПО та довідка про реєстрацію місця проживання.

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Теги: пільги навчання держава військові діти

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