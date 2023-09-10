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В Україні розробили ударний FPV-дрон: як він працює

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні розробили ударний FPV-дрон: як він працює
Ударний український безпілотник призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей
фото: Сили оборони Півдня/Telegram

Максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів

В Україні розробили ударний FPV-дрон KH-S7ю Ударний український безпілотник призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей. Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

Дрон почали розробляти з літа минулого року. У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, що раніше разом цікавились та роками займалися БПЛА, як хобі.

В Україні розробили ударний FPV-дрон: як він працює фото 1

Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 км, потужності вистачає і на більше, але є багато умов. За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів.

Тим часом, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив відео роботи FPV-дрона українського виробництва.

«Демілітаризація техніки окупантів — результат роботи ударної роти БПЛА 24 ОМБр «Рарог». Бійці виявили російську станцію розвідки Кредо-М1 та влучно відпрацювали коптером. Тепер росіяни не зможуть визначати координати об’єктів на землі, воді, у повітрі та коригувати артилерію. Дякую воїнам за роботу. Працюємо, щоб «пташок» від Армії дронів було більше, а техніки ворогів – менше», – написав Федоров.

Нагадаємо, компанія з Великої Британії BAE Systems має намір почати виробництво запасних частин для легкої артилерії в Україні. Виготовлення запчастин може розпочатися протягом кількох місяців.

Раніше, 17 травня, «Укроборонпром» та німецька Rheinmetall оголосили про створення спільного підприємства. Rheinmetall – є підприємством BAE Systems.

Теги: міністр військові безпілотник Михайло Федоров відео росіяни

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