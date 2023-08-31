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Нацгвардійці просунулися в глибину оборони окупантів на Мелітопольському напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацгвардійці просунулися в глибину оборони окупантів на Мелітопольському напрямку
Українські військові мали успіх на Мелітопольському напрямку
фото: Генштаб

Під час проведення наступальних дій сили оборони ліквідували до роти загарбників та захопили їхні позиції

Сили оборони України просунулися в глибину оборони ворога на Мелітопольському напрямку. Також удалося ліквідувати до роти окупантів. Про це заявив т.в.о директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковника Миколи Уршаловича під час брифінгу.

За словами військового, на Мелітопольському напрямку особовий склад штурмових груп бригад Гвардії наступу у взаємодії з підрозділами ЗСУ на окремих напрямках мав успіх та просунувся в глибину оборони ворога.

«Під час проведення наступальних дій гвардійці ліквідували до роти загарбників та захопили їхні позиції, а поблизу Новопрокопівки знищили МТ-ЛБ противника», – сказав додав Уршалович.

Нагадаємо, ЗСУ здійснили просування в кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях, тоді як російські війська продовжують тиснути на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

До слова, триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти війна Нацгвардія військові Мелітополь

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