ЗСУ пояснили, чим цінне визволення Кліщіївки

Звільнення Кліщіївки дозволить ЗСУ отримати контроль над логістичними маршрутами окупантів, які забезпечують Бахмут

Українські військові продовжують закріплюватися на місцевості та проводять стабілізаційні дії

Визволивши Кліщіївку на Донеччині, Збройні сили України отримали плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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Наразі, за його словами, українські військові продовжують закріплюватися на місцевості та проводять стабілізаційні дії, зокрема розмінування.

«Наші підрозділи на цьому напрямку завдали дуже потужного ураження низці окупаційних підрозділів... Так, зараз ми здобули для себе плацдарм, який дозволить розвивати наші наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів», – додав Євлаш.

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Він зауважив, що перш за все, це дозволить ЗСУ отримати контроль над логістичними маршрутами окупантів, які забезпечують Бахмут.

«Крім того, це оголення флангів, яке дозволить надалі зручніше просуватися в глибину противника та завдати більш точних та більш глибоких ударів по противнику», – резюмував Євлаш.

Раніше бійці бригади «Лють» разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою, що на південь від Бахмута.

Раніше на звільнення Кліщіївки натякнув голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він опублікував знімок, на якому троє українських воїнів тримають синьо-жовтий стяг та прапори Об'єднаної штурмової бригади «Лють» і полку «Цунамі».

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Нагадаємо, росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню.