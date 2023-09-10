Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку

Ракетами із «Іскандерів» Росія б'є по цивільним об'єктам

Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер» уздовж кордону України. Цим озброєнням окупанти атакують українські міста. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі «Ялтинської європейської стратегії».

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За його словами, ракетами із «Іскандерів» Росія б'є по цивільним об'єктам.

«Росія уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер». Саме цим комплексом вчора завдавалися ударів. І балістичними ракетами, і крилатими ракетами також з комплексу «Іскандер», – повідомив він.

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Нагадаємо, росіяни цієї осені продовжать атакувати територію України. При цьому очікуються комбіновані удари.

Також контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Нагадаємо, що українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики зазначають, що українські сили здійснили підтверджені просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області, а також – заявлене просування на південь від Бахмута 9 вересня.