Київщина оговтується від ракетної атаки, РФ три години тероризувала Одещину: Ситуація в регіонах

Ворог стріляв із мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах

У Нікополі через обстріл пошкоджені навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт

Київщина оговтується від ракетної атаки

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Київщина

Тривога тривала майже дві години. Працювало ППО. Влучань немає. Попередньо – постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків між населеними пунктами в полі зафіксовано декілька пожеж травяного настилу; всі ліквідовані.

В одній з громад пошкоджего приміщення торгового закладу. Вогнем знищено вантажівку та екскаватор, що знаходилися поруч. Фіксації падіння уламків продовжуються. Дані уточнюються.

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Чернігівщина

За добу – шість обстрілів ( 44 вибухи). Ворог стріляв із мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Ворог бив з мінометів, артилерії та АГС. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 192 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Миропільська, Шалигинська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: пошкоджено господарське приміщення, приміщення ліцею, нежитлові приміщення, 2 трактори, 2 автомобілі та одне приватне домоволодіння.

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Дніпропетровщина

Вночі та вранці російська армія обстріляла Нікопольщину. Застосувала важку артилерію. Била по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атак уточнюються. Вчора агресор атакував Нікопольщину з безпілотника. Снаряди скинув на районний центр.

Пошкоджені навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечений житловий будинок.

Запорізька область

За минулу добу ворог здійснив 94 удари по 26 населених пунктах. 80 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.

Зафіксовано дев'ять авіаційних ударів по Оріхову, Роботиному та Новоданилівці, БПЛА-атаки по Новодарівці, Малинівці й Кам'янському, а також обстріли з РСЗВ по Степногірську та Полтавці.

Внаслідок авіаційного удару по Новоданилівці поранення отримали троє місцевих жителів: 56-річний чоловік та жінки 57 й 58 років. Постраждалих доставлено в лікувальну установу для надання медичної допомоги.

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Надійшло 59 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовців РФ.

Харківщина

Минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Ветеринарного Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Шевченка Харківського району, Стариця, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане.

Луганщина

Противник атакував Білогорівку. Артилерія та міномети застосовувалися по Невському, Білогорівці, Діброві. За добу противник здійснив 155 обстрілів (539 снаряди).

Донеччина

Ворог здійснив 1304 обстріли по лінії зіткнення: 597 – на Лиманському напрямку, 368 – на Соледарському, 339 – на Донецькому.

Під вогнем – 14 населених пунктів: Костянтинівка, Торецьк, Авдіївка, Часів Яр, Курахове, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, смт Курдюмівка, смт Неліпівка, смт Петрівка, с.Новоукраїнка, с.Шахтарське, с.Кліщіївка, с.Галицинівка.

Пошкоджено 25 житлових будинків (з них 3 багатоквартирних), 3 цивільних автомобіля, 8 гаражів, приміщення АТ «Часовоярського вогнетривкого комбінату», ЛЕП. На Донеччині за добу: шість поранених.

Одещина

Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства отримав важкі поранення, помер у лікарні.

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У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 65 обстрілів (279 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (18 снарядів). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області; вежу мобільного зв'зку у Бериславському районі.

Вдень армія РФ обстріляла Іванівку, що в Херсонському районі. Травмовані дві жінки 53 і 73 років. Під час обстрілу вони знаходилися на подвір’ях своїх будинків. Обох у стані середньої важкості госпіталізували.

Ворог вдарив по Токарівці; під обстріл потрапив 65-річний чоловік, який знаходився біля будинку. Пораненого шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну допомогу. Всього за добу людини отримали поранення через російську агресію.