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ЗСУ недоотримали гуманітарної допомоги на 170 млн грн – Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ недоотримали гуманітарної допомоги на 170 млн грн – Міноборони
Міноборони порахувало, що до військових не надійшла гуманітарна допомога на 170 млн грн
фото з відкритих джерел

Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб

За результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на суму 171.78 млн грн. Про це повдіомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, за даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил України через митний контроль пройшли:

  • 424 одиниці транспортних засобів
  • 476.23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості
  • 6.2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул

Однак у відомстві не змогли підтвердити факт отримання цієї номенклатури військовими підрозділами. Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем. За даними фактами триває розслідування.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України полковника Олександра Титковського, ефективна взаємодія відомств сприяє не лише швидкому отриманню критично важливої допомоги, а й допомагає виявити та запобігти митним правопорушенням. 

 «Ми високо цінуємо оперативність у пропуску через кордон військової та гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ під час воєнного стану. Наше завдання – гарантувати, що кожен елемент допомоги, від тепловізора до автомобіля, наданий волонтерами та міжнародними партнерами, дійде до наших захисників на передовій. Ми продовжимо вдосконалювати механізми контролю та звітності для забезпечення прозорості та ефективності використання гуманітарної допомоги», – сказав він.

Раніше  повдіомлялося, що Міністерство оборони України уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн. 

Теги: гуманітарна допомога ЗСУ Міноборони

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