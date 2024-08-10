Головна Світ Соціум
search button user button menu button

The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області
Ракети Atacms допоможуть ЗСУ утримувати території у Курській області
фото: depositphotos.com

WP зазначає, що США не скаржилися на використання американської техніки в наступі у Курській області

Якщо США дозволить Україні бити американською зброєю вглиб російської території, то це допоможе ЗСУ втримати російські території у Курській області. Про це повідомляє Washington Post.

WP зазначає, що США не скаржилися на використання американської техніки в наступі у Курській області, але все ще не надала Україні дозвіл на використання американських ракет Atacms для атаки РФ.

«Такі удари, можливо, підкріплені атаками нещодавно придбаних Україною F-16, можуть перешкодити будь-якій російській контратаці. Якщо Україні не буде надано дозвіл від Вашингтона, її війська будуть змушені відступити раніше, ніж це необхідно», – пише видання.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. 

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Також міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

Читайте також:

Теги: зброя озброєння військові ЗСУ війна військова техніка росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скандал у 80-й бригаді. Ексклюзив з командиром, проти звільнення якого повстали побратими
Скандал у 80-й бригаді. Ексклюзив з командиром, проти звільнення якого повстали побратими Інтерв'ю
30 липня, 16:00
Штучний інтелект зможе керувати сотнею дронів
Reuters: Україна розробляє безпілотники на базі штучного інтелекту
18 липня, 23:02
Медики працюють у надважких умовах
Як медики рятують життя оборонців Часового Яру (фото)
13 липня, 03:04
Україна випереджає РФ у виробництві морських дронів
Росія намагається відтворити українські морські дрони: мета
13 липня, 04:46
Журналіст Худолєєв: Після Олімпіади федерації, які підтримують росіян, і надалі допускатимуть їх до змагань
Журналіст-розслідувач назвав спортивні федерації, які перебувають під впливом Росії
18 липня, 10:11
Від початку доби відбулося 101 бойове зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року
20 липня, 00:35
Сікорський сказав, що питання щодо повернення в Україну ухилянтів обговорюється на рівні Європейського союзу
Повернення чоловіків призовного віку в Україну: Польща зробила нову заяву
25 липня, 15:04
У селі на Харківщині пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа
Ракетний удар по Харкову та області: є руйнування
6 серпня, 06:06
Чоловіки під час перебування у прикордонних районах України зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ у паперовій, або в електронній формі
Перебування у прикордонних районах. Уряд запровадив нове правило для чоловіків
6 серпня, 14:40

Соціум

Пропутінська співачка Нетребко планує виступ в Італії: Україна закликала скасувати концерт
Пропутінська співачка Нетребко планує виступ в Італії: Україна закликала скасувати концерт
The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області
The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області
Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду
Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду
Як Росія відбиває атаки ЗСУ у Курській області: аналіз ISW
Як Росія відбиває атаки ЗСУ у Курській області: аналіз ISW
США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб РФ? Прогноз від конгресмена
США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб РФ? Прогноз від конгресмена
Чеські агенції із працевлаштування експлуатують біженців з України – розслідування
Чеські агенції із працевлаштування експлуатують біженців з України – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
26K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
14K
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
13K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
13K
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
12K
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua