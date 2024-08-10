The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області

WP зазначає, що США не скаржилися на використання американської техніки в наступі у Курській області

Якщо США дозволить Україні бити американською зброєю вглиб російської території, то це допоможе ЗСУ втримати російські території у Курській області. Про це повідомляє Washington Post.

WP зазначає, що США не скаржилися на використання американської техніки в наступі у Курській області, але все ще не надала Україні дозвіл на використання американських ракет Atacms для атаки РФ.

«Такі удари, можливо, підкріплені атаками нещодавно придбаних Україною F-16, можуть перешкодити будь-якій російській контратаці. Якщо Україні не буде надано дозвіл від Вашингтона, її війська будуть змушені відступити раніше, ніж це необхідно», – пише видання.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Також міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.