Генштаб створює службу супроводу військових та їх родин

Служби соціального супроводу будуть комплектуватися військовослужбовцями, звільненими з полону або пораненими, які не можуть брати участь у бойових діях

Головна мета створення служби супроводу – піклування про родини військовослужбовців

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський затвердив концепцію впровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у системі цивільно-військового співробітництва ЗСУ та дорожню карту. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Головна мета створення служби супроводу – піклування про родини військовослужбовців та їх загальне інформування, супровід поранених у закладах охорони здоров'я, координація та зв'язок із сім'ями полонених, зниклих безвісти, загиблих (померлих).

«Відповідні підрозділи будуть розгорнуті в складі вже діючих штатних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, які мають окрему структуру та вертикаль на всіх рівнях військового управління», – розповів начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу Олександр Кутков.

Першочергово служби соціального супроводу будуть комплектуватися військовослужбовцями, звільненими з полону, та військовослужбовцями, які через поранення чи стан здоров’я не можуть брати участь у бойових діях. Відповідні рішення уже прийняті Сирським.

Молодший лейтенант Сергій Лихоманенко з п'ятої окремої штурмової бригади каже, що служби патронації є своєрідними мультихабами, які об’єднують фахівців з різних напрямків: медичного, фінансового, кадрового, психологічного, звʼязків з громадськістю тощо. Це дає можливість оперативніше розв'язувати питання військовослужбовців та їхніх родин.

Відповідно до спільної директиви міністра оборони та головкома невдовзі служби патронації стануть штатними підрозділами у Збройних силах України, що має вивести підтримку військовослужбовців та їх сімей на новий якісний рівень.

Нагадаємо, понад 75% поранених захисників повертаються до служби після реабілітації.

Як повідомлялося, до кінця року Міноборони разом із Генштабом ЗСУ повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах.

До слова, уряд ухвалив постанову про затвердження лікувальних, реабілітаційних, відновлювальних заходів з адаптації осіб, звільненими з ворожого полону.

До відома, за останні шість місяців Україна підготувала близько півтори тисячі бойових медиків, але це значно менше за реальні потреби.