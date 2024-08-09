Детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро готівки у постачальника харчування Міноборони (фото)

Спробу вивезти та приховати «чорну» касу детективи викрили під час слідчих заходів

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля, походження цих грошей жінка пояснити не змогла

В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Повідомляється, що кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля, походження цих грошей жінка пояснити не змогла.

Бухгалтерка компанії у багажнику власного авто перевозила велику суму грошей, походження грошей жінка пояснити не змогла фото: Бюро економічної безпеки України

Спробу вивезти та приховати «чорну» касу детективи викрили під час слідчих заходів. Наразі детективи БЕБ вирішують питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Раніше БЕБ встановив, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

«У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах», – йдеться у заяві прессдужбт БЕБ.

Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями Бюро економічної безпеки.

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. фото: Боро економічної безпеки

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Як повідомили детективи, не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.

Наразі досудове розслідування за частиною третьою статті 212 та частиною другою статті 209 Кримінального кодексу України триває, додала пресслужба БЕБ.

Нагадаємо, компанія «Міт Пром», яка вже понад півтора року входить до пулу компаній-остачальників послуги харчування на замовлення Міноборони для Збройних сил України, була вимушена зупинити свою діяльність. Про це йдеться у заяві компанії, яку отримав «Главком».