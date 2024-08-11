France24 з’ясувало ймовірну мету операції в Курській області

Український військовий чиновник відповів, чи збираються ЗСУ захопити Курську АЕС

Метою військової операції українських воїнів на Курщині є дестабілізація ситуації в Росії. При цьому анексувати регіон ЗСУ не планують. Про це повідомляє France24.

«Немає жодної ідеї анексії... Ми діємо в суворій відповідності до міжнародного права», – сказав сказав виданню високопоставлений український військовий чиновник на умовах анонімності.

Відповідаючи на запитання, чи було метою захоплення Курської АЕС біля кордону, він сказав наступне: «Подивимося, як буде розвиватися Курська операція. Ми абсолютно не будемо створювати проблеми для ядерної безпеки. Це ми можемо гарантувати».

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.