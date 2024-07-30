Міноборони уклало важливі угоди для ЗСУ: деталі
Відбулося підписання угод між «Агенцією оборонних закупівель» Міністерства оборони та підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу
Міністерство оборони України уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн. Про це повідомляє Міноборони.
Підписання угод між «Агенцією оборонних закупівель» Міністерства оборони та підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу відбулося під час робочої поїздки регіонами президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова.
«Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави. Адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості. Дякую Президенту за підтримку у цих питаннях», – зазначив Умєров.
Під час поїздки Зеленський та Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості, щоб ознайомитися з їхньою роботою.
«Ми продовжуємо інвестувати в українського виробника, суттєво зміцнюючи наш оборонний потенціал. Збільшення обсягів виробництва підтверджує результативність спільної роботи, яку ми проводимо з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України. Це наш ключовий пріоритет»,
– наголосив заступник міністра Дмитро Кліменков.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський приїхав до Волинської області, де провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону.
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