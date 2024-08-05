На британських ядерних підводних човнах знайдено білоруський слід – The Telegraph

Програмне забезпечення британського атомного підводного човна створили білоруські інженери

Міністерство оборони Великої Британії веде розслідування у зв'язку із «серйозною загрозою» національній безпеці. Чотири роки тому розробка програмного забезпечення для системи, якою користуються інженери, що працюють із британськими атомними підводними човнами, у тому числі несучими ядерні ракети, була передана на аутсорсинг до Мінська, з'ясувала газета The Telegraph.

«Британські інженери на атомних підводних човнах використовують програмне забезпечення, розроблене в Росії та Білорусі, що суперечить правилам Міністерства оборони», пише The Telegraph.

Компанія Rolls-Royce Submarines, яка керує флотом атомних підводних човнів від імені Міністерства оборони, в 2020 році вирішила модернізувати свою внутрішню комунікаційну мережу і найняла як підрядник фірму WM Reply. Роботу мали виконувати тільки програмісти, які перебувають у Великій Британії, які мають доступ до секретної інформації. Проте WM Reply передала частину завдання щодо розробки коду програмістам із Білорусі. Один із них, як свідчать документи, які зараз вивчають у Міноборони, насправді працював із Росії – із Томська.

Бен Воллес, колишній міністр оборони, сказав, що порушення «потенційно зробило нас уразливими для підриву нашої національної безпеки». Він додав: «Знову і знову такі країни, як Китай і Росія, атакували ланцюги поставок наших оборонних підрядників. Це не нове явище».

Чи дійсно ситуація серйозна?

У внутрішній мережі Rolls-Royce Submarines містяться особисті дані всіх співробітників компанії, а також інформація про організаційні структури, що працюють з атомними човнами. Залучення білоруських і російських розробників до подібних проєктів є явним ризиком для національної безпеки, говорить Маріон Мессмер, старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House.

За її словами, якщо зловмисники отримають доступ до особистих даних тих, хто працює на британському підводному флоті, останні можуть стати жертвами «шантажу чи цілеспрямованої атаки». Зі стратегічної точки зору підводні човни гарні тим, що їх дуже важко виявити і вони дуже мобільні. Якби хтось мав доступ до системи стеження, що показує, де постійно знаходяться підводні човни, це дало б їм величезну стратегічну перевагу: при плануванні нападу на Великобританію вони могли б спочатку націлитись на атомні підводні човни і вивести з ладу [ядерні ракети] Trident.

Крім підводного флоту Великої Британії, існують побоювання, що подальші оборонні можливості могли бути скомпрометовані, оскільки з’ясувалося, що попередній проект також був переданий розробникам у Мінську.

Усі підводні човни англійського флоту мають атомні силові установки. Чотири з них несуть ракети Trident із ядерними боєголовками. Один з чотирьох таких підводних човнів обов'язково знаходиться на бойовому чергуванні. Щоб не втратити контракт, керівництво WM Reply намагалося приховати від Rolls-Royce залучення зарубіжних програмістів. Деякі співробітники почали висловлювати стурбованість цим фактом. Але керівники вирішили не повідомляти Rolls-Royce, а білоруські імена приховати, замінивши їх на імена померлих британців.

WM Reply хотіла використати іноземних розробників, щоб скоротити витрати. Білоруські програмісти коштували «значно дешевше» за британських, тому залучення їх до проекту загальною вартістю близько 500 000 фунтів «збільшило б норму прибутку», йдеться в документах, отриманих Міністерством оборони. Це може бути абсолютно нешкідливим, але не у випадку з роботами у сфері критично важливої ​​інфраструктури, тому що в такому разі стає «величезною проблемою для безпеки», каже Мессмер.

Раніше стало відомо, російські підводні човни проводили секретні операції в Ірландському морі і Збройні сили Великої Британії перейшли на захист британських та ірландських вод.Видання Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомих з цим питанням, повідомили, що масштаби руху російських підводних човнів «Кіло» вийшли за рамки того, що раніше бачили офіційні особи Великої Британії.