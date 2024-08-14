ЗСУ взяли під контроль ще два населені пункти Курщини (відео)

Cело Внезапноє на Курщині теж вже під контролем ЗСУ

Над будинком культури у Любимівці Курської області замайорів український прапор

Українські захисники взяли під свій контроль ще два населенні пункти Курської області – Внєзапноє та Любімовка. У мережі з'явилися відео, як українські воїни зривають російські прапор із місцевих адмінбудівель.

На опублікованих кадрах видно, як український воїн здирає російський стіг із покрівлі будинку і кидає його на землю.

Також над будинком культури у Любимівці Курської області замайорів український прапор.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області.

Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.