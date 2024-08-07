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Російська Суджа під контролем ЗСУ? Що відбувається у Курській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російська Суджа під контролем ЗСУ? Що відбувається у Курській області
Наразі так виглядає Суджа у РФ
фото: скріншот з відео

Російський «воєнкор» заявив, що ЗСУ контролюють газовимірювальну станцію «Суджа»

З'явилася неофіційна інформація, що місто Суджа Курської області у РФ перебуває під контролем Збройних сил України. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Також у російських пабліках пишуть, що ЗСУ вивісили прапор України на лікарні у Суджі.

Водночас російський «воєнкор» зауважує, що ЗСУ контролюють лише газовимірювальну станцію «Суджа». Вона є ключовим прикордонним обʼєктом для транспортування російського газу до Європи.

До речі, протоколи проросійського «тимчасового робітничо-селянського уряду» свідчать, що населений пункт Суджа з 29 листопада по 27 грудня 1918 року був столицею Радянської України.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація росіяни

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