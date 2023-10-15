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ЗСУ отримали нові зразки військової техніки

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ отримали нові зразки військової техніки
Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості
фото з відкритих джерел

За даними Міноборони України, на постачання Збройних Сил України прибули вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС

На озброєння Міністерства оборони України прийняті нові зразки військової техніки – вертоліт та мотоцикл. Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

За даними Міноборони України, на постачання Збройних Сил України прибули вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження. Також, на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі. А швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.

Нагадаємо, Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони, аби посилити захист у холодний період. Проте країни, які надають таку послугу не розкривають.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin.

До слова, триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень

Теги: Міноборони вертоліт Україна окуповані території озброєння мотоцикл

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